美國國務院證實有人利用AI冒充魯比奧　曾聯絡多名外國及美國官員

美國國務院7月8日證實，有人利用AI人工智能技術，冒充國務卿魯比奧（Marco Rubio）聯絡美國及外國官員。美國政府懷疑這名冒充者想要竊取資訊，但尚未確定其身份，當局正調查事件。



多間媒體引述美國國務院上周四發出的外交電文指，有人在上月利用AI人工智能技術，製造模擬魯比奧聲線的錄音，並透過通訊軟件Signal聯絡三名外國官員、一名美國州長和一名國會議員，還對部分人留下錄音留言，電文並未公開這些官員身份，又說事件沒構成網絡安全威脅，但指涉事者可能尋求取得資料，呼籲提高警覺。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）表示：「國務院當然注意到事件，現時正監察並處理。國務院以認真態度執行保護資訊的工作，並採取措施加強院方的網絡安全態勢，以防止意外重演。基於安全原因，我們現時未能提供更多詳情。」

今年5月，有人入侵白宮幕僚長懷爾斯（Susan Wiles，左）的手機，並冒充懷爾斯給多名美國參議員、州長和企業高管打電話和發短信。(Reuters)

這已不是美國政府官員首次遭遇類似的事件。《華爾街日報》此前曾報導，今年5月，有人入侵白宮幕僚長懷爾斯（Susan Wiles）的手機，並冒充懷爾斯給多名美國參議員、州長和企業高管打電話和發短信。FBI已就此事展開調查。

FBI曾在5月發出警告，稱一些「惡意行為者」正通過「持續的惡意短信和語音資訊活動」冒充美國高級官員，目標是其他美國政府高層及其連絡人。FBI認為，相關行為依賴AI生成的語音資訊，目的可能是「套取資訊或資金」。