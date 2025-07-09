德州洪災｜已增至最少110死逾160人失蹤　州長阿博特被批卸責

美國德州中部近日遭遇災難性的洪水侵襲，水災增至最少110人死亡，至少 161 人失蹤。死者分別來自5個縣，其中重災區克爾縣（Kerr County）有87人死亡，包括30名兒童和一名墨西哥公民。相關的搜救行動已進入第五天。



當地警方表示，最後一次「現場救援」將在本周五進行，隨着時間的推移，相信找到倖存者的機會正在減少。

德州州長阿博特（Greg Abbott）召開記者會指：「我們德州同胞的心每天都在碎裂，因為這個社區和周邊地區的人正在經歷這一切。我們絕不罷休，直到所有失蹤人員都找到。」他又指，對這場悲劇相關事件的調查，有可能會在即將召開的州議會特別會議上啟動。

德州州長阿博特（Greg Abbott）表示：「我們絕不罷休，直到所有失蹤人員都找到。」(Reuters)

不過，當被記者問及誰人應該為這場以山洪暴發造成如此慘重損失負責時，他批評說： 「這是失敗者的慣用說法，『失敗的球隊』總是試圖指責誰應該承擔責任，而『冠軍球隊』則會說，『別擔心，我們贏定了。我們一定會再次得分，我們一定會贏下這場比賽』。」當地有聲音批評阿博特的說法是在卸責。

至於外界質疑當局天氣預報失誤和洪水預警不足，阿博特則表示，在暴雨來臨前兩日已經開始準備應對，但沒有人想到會是30尺高的海嘯。 他補充，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一直關注德州的情況，希望盡快滿足德州的需要。