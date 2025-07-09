溫布頓︱凱特王妃舊片被翻出 一個打破王室禮儀暖心行為獲大讚
撰文：聯合新聞網
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2025年溫布頓網球公開賽近期開打，每年都有數百萬運動愛好者收看，英國凱特王妃也是忠實觀眾。
近期凱特王妃（Kate Middleton）在2023年頒發賽事獎盃，並擁抱選手的畫面又流行於媒體，讓人讚嘆她的善良。
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《每日郵報》報導，凱特自2016 年起擔任全英草地網球和槌球俱樂部（All England Lawn Tennis and Croquet Club ）的贊助人，並負責在 2023 年溫布頓網球公開賽上頒發冠軍和亞軍獎盃。突尼西亞選手賈布爾（Ons Jabeur）在連續兩屆決賽中屈居亞軍後淚流滿面，對這位運動員來說，那是一段艱難的時期，因為她那一年還在美網中失利。
就在賈布爾因落敗而難過之際，以善良著稱的凱特王妃打破了王室禮儀，對這位心煩意亂的運動員說了鼓勵的話，還擁抱了她，這一抱被稱為「王室的擁抱」，讓凱特獲得許多好感。
在一次採訪中，賈布爾說：
顯然，她人很好。她不知道自己是否應擁抱我。我告訴她，我隨時歡迎你的擁抱。
當被問及凱特對她說了什麼時，她補充說：
她鼓勵我堅強起來，回來贏得大滿貫，贏得溫布頓網球公開賽。
凱特王妃從小就熱愛這項運動，她在2017年BBC紀錄片中對網球運動員巴克（Sue Barker）說：
我一直有在看溫布頓，它是我成長的一部分……我認為這真的激勵了年輕人，包括我自己。小時候它激發了我參與這項運動，這種感覺至今未變，我認為這就是它如此美妙的地方。
30歲的賈布爾於2022及2023年打入溫網決賽，但在今年賽事的第一輪比賽中，因身體不適中途退賽，讓來自保加利亞球手的湯莫娃（Viktoriya Tomova）晉級。
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