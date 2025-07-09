溫布頓︱凱特王妃舊片被翻出　一個打破王室禮儀暖心行為獲大讚

2025年溫布頓網球公開賽近期開打，每年都有數百萬運動愛好者收看，英國凱特王妃也是忠實觀眾。



近期凱特王妃（Kate Middleton）在2023年頒發賽事獎盃，並擁抱選手的畫面又流行於媒體，讓人讚嘆她的善良。

近期凱特王妃（Kate Middleton）在2023年頒發溫布頓網球公開賽獎盃時擁抱突尼西亞選手的畫面再度在網上瘋傳，讓人讚嘆她的善良。（X@Wimbledon）

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《每日郵報》報導，凱特自2016 年起擔任全英草地網球和槌球俱樂部（All England Lawn Tennis and Croquet Club ）的贊助人，並負責在 2023 年溫布頓網球公開賽上頒發冠軍和亞軍獎盃。突尼西亞選手賈布爾（Ons Jabeur）在連續兩屆決賽中屈居亞軍後淚流滿面，對這位運動員來說，那是一段艱難的時期，因為她那一年還在美網中失利。

就在賈布爾因落敗而難過之際，以善良著稱的凱特王妃打破了王室禮儀，對這位心煩意亂的運動員說了鼓勵的話，還擁抱了她，這一抱被稱為「王室的擁抱」，讓凱特獲得許多好感。

在一次採訪中，賈布爾說：

顯然，她人很好。她不知道自己是否應擁抱我。我告訴她，我隨時歡迎你的擁抱。

當被問及凱特對她說了什麼時，她補充說：

她鼓勵我堅強起來，回來贏得大滿貫，贏得溫布頓網球公開賽。

凱特王妃從小就熱愛這項運動，她在2017年BBC紀錄片中對網球運動員巴克（Sue Barker）說：

我一直有在看溫布頓，它是我成長的一部分……我認為這真的激勵了年輕人，包括我自己。小時候它激發了我參與這項運動，這種感覺至今未變，我認為這就是它如此美妙的地方。

30歲的賈布爾於2022及2023年打入溫網決賽，但在今年賽事的第一輪比賽中，因身體不適中途退賽，讓來自保加利亞球手的湯莫娃（Viktoriya Tomova）晉級。

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