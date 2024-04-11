英王查理斯結婚19周年　盤點卡米拉凱特梅根婚戒　一款升價10倍

英王查理斯三世（King Charles III）與王妃卡米拉（Camilla）9日迎接結婚19周年。



由於查理斯國王不久前確診癌症，預料兩人今年會低調慶祝。

英媒回顧查理斯三世向卡米拉求婚、威廉（Prince William）與哈里（Prince Harry）向伴侶求婚，都是從母親珠寶收藏中挑選訂婚戒。

點圖放大看看3枚價值數百萬港元的戒指：

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雖然這些王室戒指的價值令人嘆為觀止，但戴上後的各種繁瑣保養工作，對女方來說也是不小的甜蜜負擔。

英國《太陽報》報道，查理斯三世與卡米拉1970年第一次相會，之後各自有過一段不圓滿的婚姻。35年後，兩人於2005年4月9日結婚，當時查理斯是用母親英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）珍藏、一枚祖母綠式切割的5克拉鑽戒來求婚，價值21.2萬英鎊（約200萬港元）。

英國王室御用珠寶商克洛高（Clogau）常務董事羅伯茲（Ben Roberts）表示，照顧好一枚王室戒指可能得煞費苦心。

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羅伯茲以2010年威廉與凱特（Catherine, Princess of Wales）宣布訂婚為例；威廉用母親戴安娜王妃遺留的錫蘭藍寶石戒指向凱特求婚。他說：「即使沒有進行任何設計變動，照顧這樣價值連城的傳家寶有其挑戰。凱特和她的團隊需要細心呵護，定期檢查和深入評估，小心清潔以恢復光澤，有必要的話，進行專業修復以確保能長久配戴。」

英國《每日快報》報道，該枚12克拉稀世藍寶石戒指最初是1981年查理斯向戴妃求婚用的。戴妃將它留給哈里，但哈里後來決定讓給兄長。歷經40年多來的通漲與戴妃悲劇歷史的加持，它的價值估計漲10倍，達到40萬英鎊（約393萬港元）。

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哈里也使用戴妃的珠寶來打造訂婚戒指。2017年，他用一枚經典的黃金戒指鑲一大兩小鑽石向梅根（Meghan, Duchess of Sussex）求婚。

梅根2019年加入自己設計，在戒指周圍鑲嵌更多鑽石，升級到共約3.8克拉，價值估計15萬英鎊（約147萬港元）。

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