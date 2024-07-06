凱特王妃患癌｜從小立志誓要嫁入王室？6點帶你了解這位平民王妃

於今年3月以錄影方式，宣布罹癌後的凱特王妃，早前終於在閱兵典禮上現身，她雖以平靜的口吻透露正在進行預防性化療，但對於兒女，她又不得不憂慮媒體對他們所帶來的影響，令人不捨。



本次將帶大家回顧凱特面對外界的冷嘲熱諷，還是如此溫柔堅定，一步步邁向王妃之位的故事。

凱特罹癌「失蹤」數月後現身，外界都在關心這位最受民眾歡迎平民王妃，快來認識關於她的6件事！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

關於凱特王妃的6件事（gettyimages；01製圖）

+ 19

1. 從小就要嫁入皇室？

嫁給王子可能是無數女孩成長過程間的童言童語，而凱特王妃也是如此。4歲時在電視上看見威廉王子時就對他一見鍾情，母親是空姐，父親是在航空局上班，為了女兒的夢想，家裡不惜貸款也要讓她讀貴族學校，唯一的目的就是讓她嫁入王室。

在傳記類影集《王冠》裡也有呈現，王妃考上了王子曾經考慮要進去的愛丁堡大學，卻在陰錯陽差之下，威廉王子打算去聖安德魯斯大學念書。凱特知道這件事後馬上選擇休學，一年間苦讀考上威廉同一間大學的同科系。

2. 因為一場時裝秀贏得王子寵愛

王妃與王子的浪漫愛情故事起源於大學時期的一場慈善活動，當時兩人只是普通朋友關係，但凱特在伸展台穿上由Charlotte Todd設計的黑色平口透視裙走秀，纖細又性感的身材成功吸引了威廉的目光，簡直就是現代版的《仙履奇緣》！

同場加映：英國王室｜豈止梅根被困？凱特入宮後6大禁忌 就寢不能早過她（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

3. 被媒體戲謔「等待的凱特」

相識時的美好卻阻擋不了現實的考驗，畢業後的凱特沒有工作、待業在家，當時的記者酸不務正業，一心只想平步青雲，更被戲謔說她是「等待的凱特」。

接下來好幾年也是分分合合，在某次的訪談中威廉王子也證實的確曾經產生裂痕，但在分開的這段時間也意識到彼此的重要性，耗時9年兩人許下一生的承諾，童話般的愛情故事也即將展開新篇章。

4. 運動細胞發達

外表優雅且落落大方的王妃，在大學時期就喜愛運動，更在中學期間達成1.5公尺的跳高紀錄，此紀錄到目前為止都還沒被打破。曲棍球、網球、騎腳踏車、划龍舟，各類的運動她樣樣精通，在運動場上的陽光形象，深深感染眾人。

5. 超級帶貨王

常常穿上舊衣的凱特，雖然被冠上「節儉王妃」的稱號，但她對於時尚圈的影響絕對是不可忽視的，從裙子、包包、外套，無一不受到大家的關注，甚至有不少女生都為之效仿，帶貨能力無人能敵，被稱為「凱特效應」。

6. 被王室耽誤的攝影師

凱特王妃是位不折不扣的攝影迷，連英國王室都稱她為「敏銳的攝影師」，在她鏡頭背後，看到的是喬治王子、夏洛特公主、路易小王子臉上自然的真情流露和孺慕之情。

不得不提凱特王妃也是皇家攝影學會和國家肖像美術館的贊助者。在新冠病毒的傳播時期，她親自推動《Hold Still》企劃，並收錄許多在疫情蔓延下的故事，雖然悲傷逆流成河，但在照片的背後一段又一段的感人故事，雖然難過，卻也帶來了希望與勇氣。種種行徑證明了她不僅僅是王室冷冰冰的一個頭銜象徵，更是人民的王妃！

同場加映：英國王室｜梅根的王冠是借來的？ 5個戴王冠規定時間年齡有限制（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

延伸閱讀：

最佳穿搭範本！凱特王妃時尚穿衣哲學「琉璃綠」，掌握這四招穿出正式、休閒都能駕馭的高級感

【百年俱樂部】凱特王妃、泰勒絲愛死它！「最老運動品牌」Keds創立104年，女士優先幫你穿出大長腿

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】