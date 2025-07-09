芝娃娃成冰川英雄！主人墜隱蔽8米深冰隙　忠犬引搜救隊成功救出

瑞士近期發生一宗驚險意外。



一名登山客帶著他的芝娃娃犬，不慎墜入冰川上一條深約8米的冰隙中。幸運的是，這隻忠心耿耿的芝娃娃，靠着牠焦急的反應引導搜救人員找到受傷的飼主，最終由策馬特航空（Air Zermatt）成功完成救援任務。

芝娃娃救了掉到8米冰隙的主人。（Air Zermatt）

芝娃娃救了掉到8米冰隙的主人。（Air Zermatt）

芝娃娃救了掉到8米冰隙的主人。（Air Zermatt）

根據《snowbrains》報導，事情發生在瑞士薩斯費（Saas-Fee）附近的費冰川（Fee Glacier），薩斯費是一個無車度假勝地，海拔約1800米，周圍環繞着阿爾卑斯山脈的13座4000米高峰，全年都有遊客前來滑雪。

上週五（7月4日）當地時間下午3點，搜救隊接獲求救訊號，得知有登山客在費冰川一帶發生意外。由於求救者位置不明，加上濃霧遮蔽視線，搜救隊難以找到受困者。

此時，瓦萊州（Wallis/Valais）救援組織（KWRO）的一名搜救專家發現一隻芝娃娃站在岩石上，似乎想引起他們的注意。搜救人員小心翼翼地靠近牠，並在附近發現一個小洞，那是一個極不明顯的冰隙入口，若非小狗指引，搜救人員很可能錯過這個深達8米的陷阱。搜救人員隨即垂降進入冰隙，找到受傷的登山客，並將他拉回地面。

過程中，忠誠的芝娃娃始終堅守原地，直到主人被救出，隨後，登山客和他的愛犬被送往維斯普（Visp）醫院接受檢查。而策馬特航空在新聞稿中讚揚這隻小狗是英雄，並表示：

可以說，牠的行為對這次成功的救援做出了重大貢獻。

度假村官員呼籲登山客在冰川上健行時務必格外小心，尤其是在熱浪期間，冰隙在長時間高溫下會變得更加危險，因為融化加劇，可能導致冰層崩塌。這次事件再次提醒大家，即使是再小的英雄，在高山也能發揮巨大的作用。

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