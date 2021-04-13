YouTube將禁拯救動物片　稱有人為賺點擊率　故意令毛孩身陷險境

撰文： 明日科學 最後更新日期： 2021-04-13 09:06

YouTube打算將禁止民眾上傳救援動物的相關影片，此舉可能讓許多人很疑惑:「這項規定不是早就有了嗎？」

社交媒體平台告訴《泰晤士報》：「目前YouTube上有一種極為令人不安的趨勢，這類影片都展示了動物被置於致命的環境中，卻碰巧被影片中的人類所拯救。」我們根本無法從影片中來辨別動物是不是真的遭遇到困境又或者這只是人類為了拍攝影片想出來的詭計而已，這些虛假的動物救援影片包括了小狗被蛇綁住、貓發現被活埋甚至還有狗狗被綁在鐵軌上。

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禁止拍攝吃活體脊椎動物的影片

YouTube還打算禁止民眾上傳食用動物的影片，YouTube全球信任與安全負責人科林・高爾丁表示：「該平台不允許民眾拍攝吃活體脊椎動物的影片，儘管在韓國吃活章魚已經是很普遍的文化，也是廣泛被民眾所接受的傳統。」古爾丁在一份聲明中對《紐約時報》說：「但我們卻看到有民眾上傳吃活老鼠的驚悚畫面。」

YouTube雖然還沒有詳細說明他們將如何分辨影片中是真動物救援還是假動物救援的具體細節，但它在《泰晤士報》報導稱：「他們可能會尋找證據，比如在動物處於危險時是否有多餘或是過多不必要的鏡頭。」

這些影片會被熱門上傳也是因為救援動物的影片通常每次都能有數百萬的觀看數量，該平台用戶也通常會增加數十萬不等的訂閱，更不用說大量持續的廣告收入。

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兒童的職業首選是Youtuber

YouTube帶來的網紅經濟邁向許多突破點，《福布斯》雜誌2017年全球排行最富YouTuber的丹・米德爾頓（Daniel Middleton），在2017年就賺進1650萬美元（約港幣1.28億元），創下了《福布斯》自2015年開始有紀錄以來的最高收入。因此，在這個時代有許多兒童的職業首選就是當YouTuber，影音平台上的影片充斥着各個世代的創意，我們又該如何從中分辨真假。

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