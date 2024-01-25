主人掉進冰湖生死一線　聰明狗狗與警察合作成功救人｜有片

狗狗真是人類最忠實的朋友！



美國密歇根州（Michigan）一名65歲男子貝內茨（Kammeron Bennetts）在冰天雪地中掉進結冰的湖中，警方不敢貿然踩上脆弱的湖面，於是便和貝內茨的狗狗合作，讓牠把繩子帶給主人，再順利把他救上來。

點圖放大看看狗狗露比帶警員救出主人情形：

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據密西根州警方表示，當地時間18日接獲一宗通報，有熱心民眾稱一名男子掉進結冰的楊梅湖（Arbutus Lake ) 中，警方前往救援。

然而他們不確定湖面的穩定度，因此不敢貿然踩上去救人。此時剛好貝內茨的狗狗露比（Ruby）也在，警方於是決定請露比幫忙。

從警方的攝錄器影片可以看到，聰明的露比跑向警察，並乖乖地讓警察把救生盤綁在牠的項圈上，再跑回貝內茨身邊把救生盤帶給牠。

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就在人狗通力合作之下，貝內茨成功被拉出水面，等確定距離大概安全後，兩名警員趕緊跑去把貝內茨扶起。

州警方稱，貝內茨來自附近的特拉弗斯城，他總共在冰冷的湖水中待了約16分鐘，順利獲救後身體並無大礙。

由於暖冬的關係，美國各地湖泊結冰的厚度可能不如以往，截至目前為止已傳出好幾宗民眾受困結冰湖的意外，專家也曾警告千萬別用以往的經驗判斷湖面冰層，太過大意可能會造成危險。

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