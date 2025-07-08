紅海局勢｜24小時內第二宗貨船遇襲　船員2傷2失蹤

紅海緊張局勢再度升溫，據希臘政府官員和船主稱，再有一艘希臘船隻7月7日在紅海遇襲，至少有2名船員受傷、2名船員失蹤。這是24小時內，紅海發生的第二次類似襲擊。在前一天，懸掛利比里亞國旗，但由希臘企業所有的散貨船「Magic Seas」遭無人艇襲襲，導致起火沉沒，胡塞武裝（Houthis）已承認責任。



紅海局勢：2024年2月18日，在也門首都薩那（Sanaa），胡塞武裝（Houthis）支持者參加聲援巴勒斯坦的集會。（Reuters）

美國Politico報道，同樣懸掛利比里亞國旗、由希臘企業所有的貨船「Eternity C」，7日在也門荷台達附近遭到海上無人機和小艇的襲擊，尚無人對這起事件承認責任。

Politico引述該船所屬希臘公司Cosmoship的人員稱，該艘船在前往沙地阿拉伯吉達的途中遭到襲擊。船上船員包括22名菲律賓人、3名印度武裝警衛，由於通訊受到影響，無法聯繫船員，目前尚不清楚攻擊是否已經結束。

報道又引述兩名希臘政府高層官員消息，證實這宗攻擊事件，以及船上人員的國籍。

為2022年8月9日，貨船Magic Seas停靠在希臘Ampelakia一個港口。（Nektarios Papadakis/Handout via REUTERS）

英國海上貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations，簡稱UKMTO）及英國海事安全公司安布里（Ambrey）於7月6日表示，貨船「Magic Seas」在也門附近的紅海遭到襲擊，造成進水及起火後沉沒。

據指出，船上裝載大量化肥，所有船員棄船逃生獲救。Ambrey評估後認為，事件符合胡塞武裝攻擊特徵。這也是4月中旬以來，首宗同類攻擊事件。