德州洪災110死｜美媒：州政府曾拒批撥款　讓受災縣更新預警系統

美國德州中部近日遭遇大量降雨引發的洪災，已造成最少110人死亡，180人失蹤。死者分別來自5個縣，其中重災區克爾縣（Kerr County）有87人死亡。有美國媒體報道，德州的緊急管理部門（Division of Emergency Management）在2016年曾拒絕克爾縣提出100萬美元（約785萬港元）的撥款申請，以改善其洪水預警系統。



據《今日美國》(USA Today）7月9日報道，2016年6月，當德州的東南角發生暴雨造成20人死亡，數百棟房屋和商戶被摧毀。

時任總統歐巴馬（Barack Obama）宣布該州進入重大災難狀態。隨後國聯邦緊急事務管理局（FEMA）撥款超過1億美元（約7.85億港元），用於清理損失並幫助該州各地社區為下一次災難做好準備。

在今次德州洪災屬重災區的克爾縣，本身地處河流和溪流匯聚極易發生洪水的地區，因此被稱為「山洪走廊」（Flash Flood Alley）。

克爾縣在2016年曾嘗試獲得上述的聯邦防災撥款；該縣向州政府申請100萬美元（約785萬港元），用於建造洪水預警系統。該系統原訂將升級20個水位計系統，增加新的水位感測器和水位監測站，並開發軟件和網站，以便即能夠時向公眾發布這些資訊。

報道引述會議記錄顯示，德州緊急管理部門在2017年拒絕了克爾縣的申請。 2018年，颶風哈維（Hurricane Harvey）過後，德州政府獲得更多聯邦撥款，克爾縣於是再次提出申請。但據會議記錄顯示，德州緊急管理部門再次拒絕克爾縣的申請。

據美國家氣象局（National Weather Service）的數據顯示，4日（上週五）凌晨3時，在克爾郡的基督教女童軍夏令營「神秘營」（Camp Mystic）附近的瓜達盧佩河（Guadalupe River）河道測到水位約30cm，但來到4時30分就急升至6.1米高。

女童軍夏令營「神秘營」（Camp Mystic）的部份遇難者：

這種水位足以將人、車，甚至建築物直接沖走。

據報道，儘管「神秘營」所在克爾縣的官員一直考慮以洪水警報器和數碼警報，取代由夏令營人員透過無線電向其他營地通報的作法多年，卻一直遇到反對聲音。

儘管一些附近的管轄區，例如科馬爾縣（Comal County），已建立了警報系統來提醒居民注意洪水，但有克爾縣官員指出，克爾縣的許多居民反對警報系統，他們不希望警報系統在晚上突然響起吵醒大家。

2025年7月5日，美國德州（Texas）克爾維爾（Kerville）發生致命洪災後，一名女孩在與露營者聚集的地點打電話。（Reuters）

這名官員表示：「我們可以進行所有我們想要的水位監測，但如果我們不能及時將這些資訊公之於眾，那麼這一切都不值得。」