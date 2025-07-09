「讓美國再次健康」倡淘汰人造色素　M&M's母公司拒加入承諾

儘管包括雀巢（Nestle）、卡夫亨氏﹙Kraft Heinz﹚在內的幾家大型食品製造商，都已積極響應美國衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert F Kennedy Jr）提出的「讓美國再次健康」（Make America Healthy Again，MAHA）號召，推動在全國範圍內淘汰合成食用色素，但包括瑪氏（Mars）在內的部分糖果製造商，似乎對此提議不太熱衷。



霍士新聞（Fox News）報道，瑪氏公司是美國最知名的糖果製造商之一，旗下生產M&M's朱古力和Skittles彩虹糖，但該公司並未加入其他大型食品公司承諾在未來2年內淘汰合成色素的行列。

瑪氏公司（Mars）是美國最知名的糖果製造商之一，圖為旗下生產的M&M's朱古力。（Getty）

瑪氏其實曾在2016年宣布，計劃在其產品中移除人工色素。但據《紐約時報》報道，該公司內部研究後發現，與其他食品類別相比，消費者對糖果的健康與營養價值並不那麼在意。

瑪氏公司發言人表示，公司已知悉政府計劃淘汰合成色素的要求，但稱尚未找到完全有效的解決方案，認為在未能確認可行之前，承諾不使用人工色素尚屬過早。

瑪氏（Mars）公司旗下生產的Skittles彩虹糖。（Getty）

美國衛生與公眾服務部發言人Andrew Nixon則回應稱，像瑪氏這樣的公司會優先在歐洲淘汰人工食用色素，但卻不願在美國採取同樣行動，「令人感到失望」。