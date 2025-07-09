愛潑斯坦錄像「消失的1分鐘」掀刪減疑雲　美國司法部：CCTV陳舊

美國已故淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）2019年7月被捕後，同年8月在監獄死亡，官方指是自殺，美國司法部最新在7月7日重申，未有證據表明愛潑斯坦因謀殺身亡，當局還公開他身亡當晚閉路電視影像。不過外界發現這時長逾10個小時的影片，在鄰近午夜前時刻神秘丟失約1分鐘畫面，引起右翼保守派對影像遭刪減的質疑。



提出質疑的人士指，根據錄像左下角時間節點，這段在2019年8月10日的錄製的閉路電視錄像，在當晚11時58分58秒出現畫面不連續的情況，經過短暫的凝滯後，陡然變為翌日午夜的12時0分0秒（即8月11日0時）。

更有網民借此在網上發布推理過程，稱愛潑斯坦當日早上6時30分被發現身亡，而兇手有可能藏身數個小時，以靜待機會，暗示愛潑斯坦在這「消失的1分鐘」遇刺身亡。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）周二在白宮回應質疑，指原因在於監獄的閉路電視系統「極其老舊」，還將其形容為「有如1999年的技術」，強調該系統每天午夜會自動重設，導致在接近翌日零時，錄影畫面會出現約一分鐘的空白。

她還補充這問題源於閉路電視系統的例行運作，因此「每晚都會發生」，並非有意刪減閉路電視錄像，邦迪表示，這段閉路電視錄像不能得出「刺殺論」，強調根據目前證據，愛潑斯坦實為自殺。

圖為Getty在2025年6月5日發布的設計圖片，其中展示馬斯克在社交平台發文批評特朗普，指特朗普牽涉已故富豪淫媒愛潑斯坦的案件。（Getty）

為進一步佐證，邦迪承諾將尋找並公開其他日期的監視畫面，以證明類似情況是監獄閉路電視的常態，而非蓄意刪減。

何謂愛潑斯坦文件？

美國富豪愛潑斯坦2019年7月被捕，他被控販賣未成年少女，涉嫌曾與數十名未成年少女有性交易，檢察部門指其會把這些女子帶到他擁有的小聖詹姆斯島（Little Saint James）上，由於他生前與不少權貴私交甚篤，更被指是「淫媒」，為名流政要安排性服務。他被捕後，同年在監獄內離奇身亡，被判定為自殺。

美國司法部指，未有證據表明愛潑斯坦持有涉及接受「性款待」人士的名單。