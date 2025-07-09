凱特王妃Givenchy紅裙優雅現身國宴　戴英女王鑽石耳環與戴妃后冠

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）7月8日前往英國，展開為期3日的國事訪問，英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）風采依然，身穿一襲紅色的Givenchy長裙禮服出席在溫莎堡舉行的國宴，還戴上英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的耳環，以及戴安娜王妃（Princess Diana）曾戴過的后冠。這亦是凱特患癌康復後，2年來首度出席國宴。



據英媒報道，凱特8日出席近兩年來的首次國宴。國王查理斯三世（King Charles III）和王后卡米拉（Queen Camilla）在溫莎堡為法國總統馬克龍和第一夫人布麗吉特舉辦一場盛大的晚宴。

43歲的凱特於2024年被確診患癌，並於今年初確認已痊癒。她上一次出席國宴是在2023年11月，當時是為了款待時任韓國總統尹錫悅與夫人舉辦。

據報道，凱特王妃出席國宴的服裝顯然經過精心策劃。一襲亮麗的紅禮服由英國設計師Sarah Burton為法國品牌Givenchy設計，背後設有帶飄逸的披肩，在這場合中分外顯得高貴大方。

除此之外，凱特還戴上來自英女王伊利沙伯二世珠寶收藏中的「格雷維爾吊燈耳環」（Greville Chandelier Earrings），頭上的后冠則是著名的「劍橋情人結后冠」（Cambridge Lover's Knot Tiara），深受戴安娜王妃喜愛。

+ 1

從現場的照片可見，除凱特悉心打扮外，威廉王子與查理斯國王皆身穿傳統的燕尾服，配上王室勳章。