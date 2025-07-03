英國王室｜凱特王妃探訪醫院　稱抗癌期間須保持勇敢

英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）於7月2日到埃塞克斯郡（Essex）一家醫院探訪，稱去年接受癌症治療期間及之後，她須保持勇敢心態，並形容過程為一次改變人生的經歷。



圖為2025年7月2日，英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）到埃塞克斯郡（Essex）一家醫院探訪，於花園與一位公眾合影。 （Reuters）

43歲的凱特去年3月宣布，在接受大型腹部手術後，她接受了一系列檢查，結果顯示她患有未指明類型的癌症，因此將接受化療。她於9月完成了療程，並在今年稍早表示病情已得到緩解。

凱特在醫院探訪時稱，「治療期間，我得保持勇敢的心態，保持堅忍不拔的精神。治療結束後，我感覺自己可以繼續堅持下去，恢復正常了，但實際上，之後的階段真的……非常艱難」 。

圖為2025年7月2日，英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）到埃塞克斯郡（Essex）一家醫院探訪。 （Reuters）

凱特在醫院與工作人員、患者和志工交談時，強調治療後支援的重要性，並指出雖然患者或不再需要接受臨床護理，但通常仍難以像以前那樣「在家正常生活」。

據PA Media報道，凱特將確診癌症和治療形容為患者及其親人的「人生轉折點」，並補充道：「這就像坐過山車，並非光滑平原。」

路透社報道，凱特正逐漸恢復王室公務，但上個月缺席皇家雅士谷（Royal Ascot）的賽馬活動，報道引述王室消息人士表示，她在接受癌症治療後需要保持生活平衡。