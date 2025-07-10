德州洪災119死｜州長拒答誰該負責：互相指責是輸家行為｜有片

美國德州中部近日遭遇大量降雨引發的洪災，已造成最少119人死亡，超過170人失蹤。德州州長阿博特（Greg Abbott）7月8日（週二）被記者問到是否會對「誰該負責」進行調查時，引用美式足球作為例子，指每一隊球隊都會犯錯，而只有輸家（losers）才會不斷互相指責。」此話一出隨即引發大量網民口誅筆伐，認為阿博特的言論極不恰當。



德州州長阿博特引用美式足球比喻洪災，指只有輸家才會不斷互相指責：

綜合美媒報道，當被一名記者問到是否會對誰該負責（who's to blame）進行調查時，德州州長阿博特將那些詢問，誰應就上週末在克爾縣（Kerr County）發生的致命洪災負責的人，比喻作一支失敗的美式足球隊。

阿博特強調：「要知道：（該怪誰）是失敗者的慣用語，讓我解釋一下有關德州的一件事，那就是在德州——我們州的每一寸土地——都熱愛和關心美式足球。」

阿博特解釋他的比喻：「你可以住在在亨特、亨茨維爾、休士頓——任何一個社區都關心美式足球，不論是高中美式足球、週五晚的賽事、大學美式足球還是職業美式足球聯賽。」

阿博特表示：「要知道：每支美式足球隊都會犯錯。只有輸家才會不斷試圖找出誰應該受到指責。贏家（winners）球隊犯錯時會說，別擔心，朋友，我們一定會再次得分，我們一定會贏下這場比賽。」

阿博特堅稱：「指責不是贏家會做的事。他們會談論的是解決方案，而德州關注的重點就是提供解決方案。」

這番言論一出，馬上在網上引起大量非議，認為將已造成過百人死的洪災與美式足球相提並論並不恰當。

有網民認為，事故已造成超過100多人死亡，任何「解決方案」都需要先了解事故原因，才能防止其再次發生。