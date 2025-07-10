德州洪災｜洪水湧入屋沖走一家三口　母子抱樹祈禱至黎明終脫險

美國德州連日來遭遇嚴重洪災，已造成至少120人死亡、超過173人失蹤。美媒報道德州克爾縣（Kerr County）一戶人家7月4日凌晨遭遇洪流襲擊，洪水沖走家中3戶人和一貓一狗。其中19歲養子博格曼（Taylor Bergmann）和42歲養母被沖到家中後院，他們情急之下只能緊抱住一顆樹，兩人一直祈禱到天亮水位才下降。養母的男友和貓狗也幸免於難，一家人奇蹟熬過這場重大洪災。



美國全國公共廣播電台（NPR）報道，博格曼記得凌晨時聽到養母伯吉斯（Erin Burgess）大喊：「發洪水了！發洪水了！」但博格曼事後表示，當地經常會發出洪水警告，前一晚睡前還看到一則警告。

2025年7月10日，美國德州連日遭遇嚴重洪災，已造成至少120人死亡、173人失蹤。美媒報道德州克爾縣（Kerr County）一戶人家4日遭洪流襲擊，洪水沖走家中3戶人、一貓一狗。其中19歲養子博格曼（Taylor Bergmann，圖中人）和42歲養母被沖到家中後院，他們情急下只能緊抱住一顆樹，兩人一直祈禱到天亮水位才下降。（網絡圖片）

因此他不以未然，沒想到這次的洪水竟來自街對面的瓜達盧佩河（Guadalupe River）。最終洪水沖破房子的後玻璃門，導致他站在持續上漲的水中央。

博格曼说：「我們家有個很大的廚房中島，上面有花崗岩檯面，它翻了个底朝天。」

洪水把家中所有電器都沖走了，這令冰箱堵住了養母和她男友的臥室房門。由於水位太高，他們最終艱難地推開了冰箱。

博格曼提出讓全家人到房頂上避險，但他認為養母辦不到，但又不願拋下她不管。結果還沒來得及行動，洪水就把這家人和寵物狗衝過了後院，撞到一顆樹上。寵物貓則爬上一張床墊漂走。

2025年7月10日，美國德州連日遭遇嚴重洪災，已造成至少120人死亡、超過173人失蹤。美媒報道德州克爾縣（Kerr County）一戶人家4日凌晨遭洪流襲擊，洪水沖走家中3戶人、一貓一狗。其中19歲養子博格曼（Taylor Bergmann）和42歲養母被沖到家中後院，他們情急下只能緊抱住一顆樹，兩人一直祈禱到天亮水位才下降。（網絡圖片）

他們緊緊抱住了樹，伯吉斯男友卻和狗卻仍被水沖走，好在被衝過四、五戶人家後停在一處房頂上。

水位幾乎和養母一樣高，博格曼努力站直、用肩膀護住伯吉斯不讓她被沖走：「我以為媽媽會在我面前死去。」母子倆一起在樹上祈禱，在黑暗中能聽到鄰居在尖叫、求救。

約1小時後水退了，天也亮了。這家人平安落地，渾身只有較輕的割傷和淤青。