特朗普晤非洲5國總統　聚焦礦產和接收非法移民　圖抗中俄影響力

綜合外媒7月9日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日在白宮會見非洲5個礦產資源豐富國家的總統，他們分別來自加蓬（Gabon）、幾內亞比紹（Guinea-Bissau）、利比里亞（Liberia）、毛里塔尼亞（Mauritania）和塞內加爾（Senegal）。報道指這次小型峰會集中談到貿易、投資和接收非法移民等議題。另有分析認為，特朗普政府要嘗試抗衡中國和俄羅斯在非洲日漸增加的影響力。



據法新社（AFP）報道，特朗普在會談前向與會領導人和記者表示：「我們正在不懈努力，為美國和許多非洲國家創造新的經濟機會。非洲在很多方面都擁有巨大的經濟潛力。」

據報道，特朗普滔滔不絕地談到非洲大陸是「充滿活力的地方、非常寶貴的土地、豐富的礦產資源和石油儲備。當一間非洲媒體問特朗普是否應該獲得諾貝爾和平獎時，各國領導人皆表示贊同。

報道指，此次會談在白宮國宴廳的午餐會上舉行，華盛頓正尋求確保關鍵礦產的穩定供應。

受邀的五個國家都擁有豐富的礦產資源，包括錳（manganese），一種用於生產不銹鋼和電池的關鍵礦物——以及鐵礦石（iron ore）、黃金、鑽石、鋰（Lithium）和鈷（Cobalt）。

與此同時，特朗普政府近來重新調整美國與非洲國家關係的激進舉措，讓這次小型峰會蒙上陰影。

7月初，特朗普政府關閉美國際開發署（USAID），並表示該機構將擺脫過往的「慈善模式」（charity-based model），轉而專注於與他國建立貿易夥伴關係（trade-based partnerships）。

根據發表在醫學雜誌《柳葉刀》上的一項研究，預計西非將是受援助削減影響最嚴重的地區之一，到2030年，這可能導致全球新增1,400多萬人死亡。

美媒引述南非比勒陀利亞大學，非洲政治與國際關係教授Christopher Afoke Isike報道，特朗普精心安排的非洲小峰會旨在抗衡中國和俄羅斯在非洲影響力。

2025年7月9日，美國華盛頓，總統特朗普在白宮國宴廳為加蓬（Gabon）、畿內亞比紹（Guinea-Bissau）、利比里亞（Liberia）、毛里塔尼亞（Mauritania）和塞內加爾（Senegal）的非洲領導人進行午宴。（Reuters）

Isike指出：「非洲的大多數大國要麼是金磚國家（BRICS）的重要成員，要麼渴望以重要合作夥伴的身份加入，今次（參加美國峰會的）5個國家不屬於上述國家行列，因此它們對特朗普而言是隨手可得的果實（low-hanging fruit）。」

中國是非洲最大的雙邊貿易夥伴，而其盟友俄羅斯近來則擴大其在非洲的影響力，並正在成為非洲多國主要的軍事裝備供應國。

據《華爾街日報》報道，在進行貿易談判的同時，華盛頓還希望這5國能接收被美國驅逐的非法移民。此前，南蘇丹已同意這項要求，在7月初接收美國驅離的8名非法移民。