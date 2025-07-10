特朗普讚利比里亞總統英文好　問對方哪裏學　實為該國母語｜有片

據《華盛頓郵報》報道，當地時間7月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮與非洲領導人共進午餐時，稱讚利比里亞總統博阿凱（Joseph Nyuma Boakai ）的英語水平，並詢問他是從哪裏學會如此流利的英語。博阿凱則尷尬地笑一笑，並沒有提及英語是利比里亞的官方語言。



特朗普表揚利比里亞總統博阿凱的英文講得好，博阿凱只是笑着回應在利比里亞學的：

據報道，特朗普9日在白宮與加蓬（Gabon）、畿內亞比紹（Guinea-Bissau）、利比里亞（Liberia）、毛里塔尼亞（Mauritania）和塞內加爾（Senegal）等五個非洲國家的領導人舉行會晤。當博阿凱在白宮宴會廳完成簡短發言後，特朗普說：「謝謝你，英語說得真好。」

此前，另有兩位非洲領導人的發言需要翻譯。

特朗普問博阿凱：「你在哪裏學的英語，說得這麼好？」 博阿凱尷尬地笑一笑，特朗普進一步追問：「哪裏？」

「你在哪裡受教育的？在哪裏？」特朗普第三次問道。

特朗普又問：「在利比里亞嗎？」博阿凱回應：「是的，先生。」

「太有意思了，你的英語很棒，」 特朗普說，「這張會議桌上有些人的英語可遠沒你說得好。」

利比里亞位於非洲西部，1820年起，在美國獲得解放的黑奴被陸續安置於此，於1839年成立利比里亞聯邦，並於1847年7月26日宣告獨立，建立利比里亞共和國。之後百餘年均為美國黑人移民後裔統治。而英文是利比里亞的官方語言。

前非洲球王，1995年包辦金球獎和世界足球先生的George Weah＿2017年當上利比里亞總統。(Getty)

從建國至上世紀70年代初，利比里亞曾一度保持繁榮、安定形象，並因照搬美國各項制度而獲得「非洲小美國」的綽號。

第四次中東戰爭爆發後，石油危機引發全球經濟危機，利比里亞經濟隨之受創，土著黑人跟黑人統治集團矛盾日益激化，最終爆發軍事政變。從1989年到2003年，利比里亞陷入14年的血腥內戰當中，造成近25萬人喪生，上百萬人流離失所。

2003年，在聯合國的斡旋下，衝突各方達成停火協議，開始國家重建進程。2014年，利比里亞遭受嚴重的伊波拉疫情，經濟民生發展再次遭受衝擊。2024年，該國人均國內生產總值僅為866.45美元，系最不發達國家之一。

2025年7月9日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）與利比里亞總統博阿凱（Joseph Nyuma Boakai，右）在白宮舉行會晤時留影。（X@WhiteHouse）

利比里亞現任總統博阿凱生於1944年，早年經商，2005年作為瑟利夫搭檔參加大選並當選副總統，2011年連任。2017年競選總統，負於維阿。2023年10月再次參選並獲勝。

根據利比里亞政府發佈的傳記，博阿凱曾在私營企業和政府中擔任多個高管職務。他出生在一個偏遠村莊，但立志要接受教育，最終在首都蒙羅維亞實現了這一目標。

傳記中提到：「為了追尋求學夢想，他曾兩次從沃松加步行300多英里（約483公里）前往蒙羅維亞」，期間輾轉於不同家庭寄宿，最終考入利比里亞頂尖中學之一的西非學院。

報道提到，自重返白宮以來，特朗普日常與英語流利程度各異的各國領導人打交道，這並非他首次公開評價他人的英語水平。

今年，在與印度總理莫迪（Narendra modi）共同出席的新聞發布會上，特朗普對一名印度記者說：「你得大聲點。」當記者繼續發言時，他搖了搖頭，做了個鬼臉：「他說的我一個字也聽不懂。是口音問題，我實在很難聽清。」

同一天在橢圓形辦公室接受提問時，一名印度記者用英語提問，特朗普竟俯身讓翻譯進行解讀。

此外，在重新就職後不久與以色列總理內塔尼亞胡共同舉行的新聞發佈會上，特朗普對一名阿富汗記者說，她「聲音很好聽，口音也很悅耳」。

「但問題是你說的話我一句也聽不懂，」 他對該名記者說，「不過我還是想說，祝你好運，生活平安。」

本文獲《觀察者網》授權轉載，原文作者為藺淵

