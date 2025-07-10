媽媽屍體放屋企廁所10年！日本無業男被捕　犯案原因令人意想不到

日本神戶灘區一棟公寓6月發現一具已化為白骨的遺體。警方近日依遺體遺棄罪逮捕一名60歲無業男子。



據了解，死者為男子的95歲母親。男子向警方表示，他10年前發現母親在廁所死亡，但因為罹患社交恐懼症，無法通報相關單位。

事件發生於日本神戶灘區一棟公寓。（kobe-np.co.jp）

警方在廁所發現一具已經化為白骨的遺體。（MBSニュース）

男子表示10年前發現母親在廁所死亡，但因為罹患社交恐懼症，無法通報相關單位。（示意圖，Gadiel Lazcano/Unsplash）

《MBS NEWS》報導，神戶灘區公所職員今年5月在街頭發現一名骨折的男子，由於對方無法步行，職員協助他住院治療，並詢問對方家人的狀況。發現男子不願針對母親多談後，區公所委託警方確認男子母親是否安好。警方6月底前往對方家中確認時，發現屋內堆滿垃圾，幾乎沒有辦法行走。

經過多日確認，警方在廁所發現一具已經化為白骨的遺體，無法判斷年齡與性別，研判已經死亡多年。進行司法解剖後，無法判定遺體的直接死因，僅知道已經死後超過一年，沒有他殺造成的傷口。進行DNA鑑定後，判斷遺體是男子的95歲母親。

男子遭到逮捕後表示，約10年前發現母親倒在廁所裡，全身冰冷，沒有呼吸。儘管他發現母親過世，但因罹患社交恐懼症，不擅長與人溝通，最終沒有通報相關單位。警方正在向男子確認母親的確切死因等細節。

對人恐懼症是一種害怕與他人交流或被評價的心理障礙。在眾人面前講話、受到關注或被評價時會感到強烈的不安，並且傾向於迴避或感到痛苦。

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