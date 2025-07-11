Hermès原版Birkin柏金包　破紀錄近7900萬元拍賣成交

拍賣行蘇富比（Sotheby’s）公布，愛馬仕（Hermès）為英國女星Jane Birkin定製的原版柏金包（Birkin bag），7月10日在法國巴黎以創紀錄的860萬歐元（約7,890萬港元）成交，據指由一位日本私人買家透過電話投得。蘇富比表示，這筆交易創下時尚單品的最高成交紀錄。



Birkin柏金包是以Jane Birkin命名的袋款，那她本人究竟有多少個Birkin Bag呢？據指答案是5個。她本人也常用貼紙、別針、珠串等小物裝飾自己的Birkin Bag。（Getty Image）

根據時裝界傳聞，原版柏金包誕生於1984年。當時Jane Birkin從巴黎乘坐飛機前往倫敦，獲航空公司升等後，她剛好坐在時任愛馬仕（Hermès）行政總裁杜馬斯（Jean-Louis Dumas）旁邊。Jane Birkin向杜馬斯稱，身為一位年輕的母親，她需要一個時尚又實用的手袋。杜馬斯即場設計出一款長形包包，並特別留出放置奶瓶的空間。

愛馬仕其後為Jane Birkin製作這款手袋，之後開始向大眾出售小號版本。這款設計大獲成功，並推動了該時尚品牌的發展。

路透社報道，目前普通柏金包的售價超過1萬美元。蘇富比表示，原版柏金包的翻蓋上印有Jane Birkin名字的首兩個字母J. B.，而且與後續款式不同，它的肩帶不可拆卸。蘇富比稱，雖然Jane Birkin曾持續使用該袋9年，但造型仍然非常漂亮。

該個原版柏金包已非首次拍賣，最早在1994年，拍賣所得用於支持法國一家對抗愛滋病的慈善機構。2000年，該袋再次拍賣，被一位法國私人收藏家購得。

出生於英國的Jane Birkin，2023年已於巴黎去世，當時的巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）形容她是「最具巴黎風情的英國人」。