美媒：FBI員工「說局長壞話」就被測謊　得罪特朗普政府恐遭炒魷

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年上任前就提名盟友帕特爾（Kash Patel）為新任聯邦調查局（FBI）局長，但後者一直被質疑缺乏執法和管理經驗。美媒7月10日報道，帕特爾2月上任以來開始加強對內部人員的掌控，包括擴大測謊儀的使用範圍，任何「說局長壞話」的員工都可能被測謊。並迫使一些不符合特朗普政府利益的員工甚至高官休假或離職。



《紐約時報》報道表示，FBI通常用測謊儀來揪出可能叛國或在保密方面不值得信任的員工。但自帕特爾就任局長以來，該部門極大地加強了測謊儀的使用，有時甚至會對人員提出「是否詆毀局長」之類的具體問題。

2025年1月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）提名的聯邦調查局長帕特爾（Kash Patel）在華盛頓國會山莊出席參議院司法委員會確認聽證會時發言。（Reuters）

據兩名知情人士和其他熟悉類似情況的人說，曾有數十名官員被測謊，以揪出是誰向媒體透露帕特爾曾索要一把制式武器。報道指該要求很不尋常，因為帕特爾並非特工。

《紐時》指出事件說明帕特爾對自己的公眾形象十分敏感。前FBI官員戴維森（James Davidson）批評該行為極不恰當、具有政治色彩，凸顯FBI過度追求忠誠和不容許異議：「FBI員工的忠誠對象是憲法，而不是局長或副局長。」

此外，一些FBI員工被迫離職、行政休假或辭職，理由是先前進行的調查不利於特朗普政府。包括兩週前一名情報人員Tonya Ugoretz被停職，因為她召回一份滿是漏洞的情報文件，文件稱中國「干預2020美國大選」，導致拜登（Joe Biden）勝選。

2018年6月14日，美國華盛頓聯邦調查局（FBI）總部內，可以看見FBI的標誌。（Reuters）

前FBI特工史卓克（Peter Strzok）7年前因調查特朗普第一任期「通俄門」被炒，他的好友、特工Michael Feinberg在部落格撰文，稱同僚被迫接受測謊，並批評：「在帕特爾與邦吉諾（Dan Bongino，FBI副局長）領導下，為了意識形態的純粹性和勞動力無止境的政治化，專業知識和運作能力被輕易犧牲。」

Michael Feinberg還沒被測謊，就已從FBI辭職。