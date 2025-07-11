美國聯邦法官頒全國禁令　阻止特朗普政府限制「出生公民權」

美國新罕布什爾州（New Hampshire）的聯邦地區法官7月10日頒下全國禁令，以阻止總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）實施限制「出生公民權」（birthright citizenship ）的行政命令。美國最高法院在此之前對特朗普這行政令引發的反彈作出裁決，當時裁定聯邦地區法官無權發布全國禁令來阻止特朗普。



今年6月27日，美國最高法院裁定，聯邦地區法官無權發布全國禁令阻該行政命令，但保留了允許集體訴訟的權利。

法官拉普蘭特（Joseph Laplante）10日裁決將美國公民自由聯盟 (American Civil Liberties Union) 提出的挑戰認證為集體訴訟，並頒布全國臨時禁制令，阻止限制「出生公民權」。該訴訟於上個月在新罕布什爾州入稟，代表懷孕移民、兩名移民父母及其嬰兒提起。

拉普蘭特在裁決中指出：「如果該禁令不獲批准，請願者可能會遭受無法彌補的傷害。」裁決同時包括七天的暫緩期，以允許特朗普政府上訴。

2025年1月23日，華盛頓州西雅圖的聯邦法官頒臨時令，阻美國總統特朗普（Donald Trump）取消出生公民權的行政令執行。圖為有份入稟控告特朗普政府的華盛頓州總檢察長Nick Brown 發表講話。（Reuters）

白宮新聞副發言人Harrison Fields就質疑拉普蘭特「濫用集體訴訟認證程序，無視法治」。