全球首個AI機械人藝術家推出新畫作：不尋求取代人類同行

全球首個人形機器人藝術家Ai-Da說，人工智能（AI）正在改變世界，但它不認為人工智能藝術家會取代人類藝術家，自己也不尋求這麼做。



Ai-Da星期三（7月9日）出席在日內瓦舉行的人工智能造福人類（AI for Good）全球峰會期間，推出了它的最新作品《算法國王》（Algorithm King）。這是一幅英王查理斯三世（King Charles III）的肖像，將收藏在英國常駐聯合國日內瓦代表團辦事處。

▼AI-Da的其他作品

Ai-Da是世界最先進的類人機器人之一，外觀為短髮大眼的女性。去年底，它繪製的英國數學家圖靈（Alan Turing）肖像以超過100萬美元的高價拍出，成為第一幅在拍賣會上售出的人形機器人藝術作品。

Ai-Da說，它進行藝術創作時，會先決定想要探索的概念，然後思考作品要表達的是甚麼，並使用各種算法來作畫。

Ai-Da是第一位人工智能（AI）機械人藝術家。照片拍攝於2023年7月7日，在瑞士日內瓦舉行的聯合國全球人工智能峰會上，Ai-Da將在峰會上發表主題演講。 （Getty Images）

Ai-Da接受法新社訪問時說：「毫無疑問，人工智能正在改變我們的世界，包括藝術世界，以及人類的創造性表達形式。但我不認為，人工智能或我的藝術作品會取代人類藝術家。」

它認為，人工智能藝術家與它們的作品旨在啟發人們對如何積極地使用這種技術的思考，同時認識到它的風險和侷限性。

針對機器人的畫作是否能被視為真正的藝術，Ai-Da說：「我的作品獨一無二，富有創意。至於人類是否認定它是藝術，這是一個重要而有趣的話題。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

