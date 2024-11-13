首位AI藝術家Ai-Da繪畫AI之父艾倫圖靈　創拍賣紀錄引起靈性反思

AI人工智能創作在近年受到關注，在2019年一位AI藝術家誕生，機械人「Ai-Da」擁有先進的人工智能系統和機械結構，使她能夠進行創作並於現實世界繪畫，最近創作的畫作更在拍賣會上獲得佳績，可謂是AI創作的成功先例，也在當代藝術市場中有著重要意義。



《A.I. God. Portrait of Alan Turing》（圖片來源：Sotheby’s）

圖片來源：www.ai-darobot.com

Ai-Da名字源於Ada Lovelace，是由專注於當代藝術的專家Aidan Meller所創造，Ai-Da被譽為世界首位程序設計師的女性，亦是全球首位超現實主義機械藝術家，是次成功將藝術創作與科技融合，並引發了關於藝術、創造力及未來的深刻反思，引起藝壇哄動。畫作《A.I. God. Portrait of Alan Turing》所畫的是二次世界大戰期間著名密碼破解者艾倫圖靈（Alan Turing）的肖像，這位數學家及科學家除了在二戰中幫助破解代碼，在盟軍戰勝納粹德國的過程中發揮重要作用，在戰後繼續發揮所長，設計出現代意義上的電腦之雛形，被譽為「人工智能之父」。

Ai-Da（圖片來源：Sotheby’s）

圖片來源：Sotheby’s

Ai-Da進行創作的過程使用眼中的攝像鏡頭觀察外界，並通過AI算法分析所見之物，最後利用機械手臂將創意轉化為畫作。過程中甚至會與工作室成員進行對話，在生成靈感和主題方面互相溝通，以確定畫作的風格和色彩，實現了人機協作使其作品不僅是機器的產出，亦是人類創意的延伸，並反映出人類與機器之間日益模糊的界限。Ai-Da的眾多作品都在挑戰了傳統藝術的定義，突顯出藝術不單只是視覺上的表達，也引發了觀眾對於科技倫理的深層思考。

圖片來源：www.ai-darobot.com

圖片來源：www.ai-darobot.com

在震驚Ai-Da的創作力之同時，畫作「真假難辨」的程度反映了艾倫圖靈在1950年提出的「圖靈測試」（Turing test）所引伸出來對AI管理問題上的思考，這幅作品不光是一幅肖像，更可能是一種對未來的預警。Ai-Da在創作時意圖引發觀眾反思AI的靈性，提醒我們在享受科技帶來的便利時，也要警惕其潛在的風險和挑戰。

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作品《A.I. God. Portrait of Alan Turing》於今年完成，並剛剛於11月在蘇富比拍賣行上拍，估價為12至18萬美元，最後以130萬美元的可觀價格成交，同時創下了機械人藝術家作品之拍賣紀錄。拍賣結果遠超預期，標誌著機械人或AI藝術家在當代藝術市場中的地位已經備受肯定，當然是Ai-Da的藝術生涯中的一個里程碑，同時也是整個藝壇的重要時刻，顯示出AI藝術品在市場中的潛力，另一方面又可能是藝壇現況的一種威脅，隨著AI技術的發展更趨成熟，未來定必會有更多的機械人藝術家出現。

單憑創作技術，需要天賦及時間訓練出來的人類絕非可以量產的機械人之對手，機械人藝術家定必將不斷地挑戰傳統藝術的界限，創造力已非人類所獨佔，藝術的本質及發展也需要被重新思考。現時Ai-Da的藝術作品獲得了廣泛認可，首次個展《Unsecured Futures》在牛津大學舉行，及後在威尼斯雙年展等重要藝術空間展出，並曾於聯合國發表演講，進一步提升她的國際知名度。