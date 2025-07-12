美國移民部門掃蕩加州農場　逮捕約200移民工人　1人高處墜下身亡

美國國土安全部（DHS）發聲明，聯邦特工7月10日在加州卡平特里亞（Carpinteria）和卡馬里奧（Camarillo）的農場進行掃蕩，逮捕約200名移民工人，搜索到至少10名移民兒童，另有4名美國公民被捕。有工會表示，一名移民工人當天在衝突中從30英尺（約9米）高的屋頂墜下，11日在醫院傷重不治。



綜合美媒報道，政府周四對加州兩處合法大麻農場發起掃蕩行動，移民和海關執法局（ICE）和海關與邊境保護局（Customs and Border Protection，CBP）參與行動，期間現場發生衝突。

DHS聲明稱，當天逮捕一些涉嫌非法入境的移民，現場發現少10名移民兒童，另有4名美國公民因「襲擊或抵抗警察」而被捕。當局還懸賞5萬美元，以尋找一名涉嫌向聯邦特工開槍的疑犯。

英國《衛報》引述「聯合農場工人」工會（United Farm Workers）全國副主席Elizabeth Strater表示，年近60歲的墨西哥裔農場工人Jaime Alanís在突襲中受傷：「雖然他沒有被執法部門追捕，但他爬上了溫室屋頂，從30英尺高的地方墜落。」

他隨後被送院治療，需要使用生命維持系統，惟翌日在醫院離世。

《紐約時報》引述官員表示，Jaime Alanís在農場採摘番茄已有十年。據其親屬表示，他在突襲期間給在墨西哥的妻子打電話，告訴她移民局特工已經到了，他和其他人一起躲在農場裏。