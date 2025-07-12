意大利東北部稻田遭紅鸛破壞 當地農民損失90%產量
撰文：張涵語
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意大利東北部費拉拉省（Ferrara）的稻田，近期遭到大批紅鸛（Flamingo，又稱火烈鳥）破壞。這些鳥類在水稻田裏捕食軟體動物、藻類或昆蟲時，會連帶損害稻米，這些稻米通常用於製作意大利燴飯。當地農民開始日夜巡邏，試圖將紅鸛從稻田中驅趕出去。
英國《衛報》（The Guardian）報道，農民們使用卡車喇叭、敲打鐵桶的噪音來驅趕這些鳥類。然而，噪音大多只是讓紅鸛飛到附近的另一片稻田，然後踩踏那裏的作物。
當地一名63歲農民法布里（Enrico Fabbri）表示，他自己的部分種植區的產量損失高達90%。「這些都是以前從未發生過的新情況。你投入那麼多的時間和心血去準備一切。然後，就在作物開始生長的時候，它卻像新生兒被抱走了。這就是那種感覺，」
這些紅鸛似乎來自附近科馬基奧（Comacchio）谷地的舊巢穴，該沿海保護區位於意大利最長河流波河（Po River）的南邊。
目前尚無研究解釋為何這些紅鸛開始向更遠的內陸地區尋找食物。在內陸地區，農民會在春末夏初的幾週時間內在田裏澆水，以使新播種的稻米種子發芽。在稻田水被排乾之前，紅鸛都會對稻米構成威脅。
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