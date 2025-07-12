特朗普訪德州災區　被問預警系統未發揮功效　批記者「非常邪惡」

美國德州水災造成逾120人死亡，總統特朗普（Donald Trump）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）一同視察災區，會見當地官員與災民。特朗普之後會見傳媒，被問到災民不滿預警系統未有及時發出警報的問題，他回擊記者指「只有非常邪惡的人才會問這樣的問題。」



據美國新聞網站Daily Beast報道，當時有一位自稱來自哥倫比亞廣播公司（CBS）的記者提問指，「我們聽到數個家庭的反映，他們明顯很沮喪，因為他們說那些警告、警報都沒有及時發出，他們還說本來那些人是可以獲救的，你對這些家庭有什麼想說的話嗎？」

特朗普對此感到不悅，他先指「嗯，我認為在那種情況下，每個人都做得非常出色。他們說這是500年一遇、千年一遇。我對大家所做的工作只有欽佩。」

他繼而反擊記者指「說實話，只有壞人才會問這樣的問題…… 我不知道你是誰，但只有非常邪惡的人才會問這樣的問題。（only a very evil person would ask a question like that.）」

美國總統特朗普與第一夫人梅拉尼婭2025年7月11日到德州視察災區（Reuters）

在水災發生後，美國政府的應對遭受質疑，包括爆出州政府曾拒批撥款讓受災縣更新預警系統的消息，且特朗普上任以來誓言廢除旨在應對災情的聯邦緊急措施署（FEMA），還減少聯邦機構預算，外界質疑他此舉影響救災，才令當地受損嚴重，特朗普政府則強調災情百年難見，難以預料。