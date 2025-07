特朗普訪德州災區　被問預警系統未發揮功效　批記者「非常邪惡」

美國德州水災造成逾120人死亡,總統特朗普(Donald Trump)與第一夫人梅拉尼婭(Melania Trump)一同視察災區,會見當地官員與災民。特朗普之後會見傳媒,被問到災民不滿預警系統未有及時發出警報的問題,他回擊記者指「只有非常邪惡的人才會問這樣的問題。」



據美國新聞網站Daily Beast報道,當時有一位自稱來自哥倫比亞廣播公司(CBS)的記者提問指,「我們聽到數個家庭的反映,他們明顯很沮喪,因為他們說那些警告、警報都沒有及時發出,他們還說本來那些人是可以獲救的,你對這些家庭有什麼想說的話嗎?」

特朗普對此感到不悅,他先指「嗯,我認為在那種情況下,每個人都做得非常出色。他們說這是500年一遇、千年一遇。我對大家所做的工作只有欽佩。」

他繼而反擊記者指「說實話,只有壞人才會問這樣的問題…… 我不知道你是誰,但只有非常邪惡的人才會問這樣的問題。(only a very evil person would ask a question like that.)」

美國總統特朗普與第一夫人梅拉尼婭2025年7月11日到德州視察災區(Reuters)

在水災發生後,美國政府的應對遭受質疑,包括爆出州政府曾拒批撥款讓受災縣更新預警系統的消息,且特朗普上任以來誓言廢除旨在應對災情的聯邦緊急措施署(FEMA),還減少聯邦機構預算,外界質疑他此舉影響救災,才令當地受損嚴重,特朗普政府則強調災情百年難見,難以預料。