美媒指普京支持美伊達「零濃縮鈾」核協議 伊媒稱俄方未傳達訊息
撰文：張涵語
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美媒Axios7月12日引述消息人士報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）已向美國總統特朗普（Donald Trump）和伊朗官員表示，他支持美伊達成「零濃縮鈾」核協議。伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）則否認該報道，稱普京並未就此向伊朗傳達任何訊息。
塔斯尼姆通訊社引述消息人士稱，普京近期在與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）會面中並未提及此事。會晤後，俄伊兩國間也未交換過任何關於「零濃縮鈾」相關資訊。
伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）此前強調，「濃縮鈾是伊朗一項不可剝奪的權利，我們要行使這項權利。」
伊朗外交部副部長塔赫特-拉萬希（Majid Takht-Ravanchi）也向英媒表示，伊朗將繼續堅持為「和平目的」進行鈾濃縮。
美國財政部7月3日則公布與伊朗相關的新制裁，包括針對以伊拉克石油為偽裝、走私伊朗石油的商業網絡，瞄準德黑蘭的收入來源，加大伊朗經濟壓力。
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