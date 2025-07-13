墨西哥認為徵30%關稅不公平　總統有信心限期前與美國達協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月12日公布再發出「關稅信」，8月1日起將對歐盟與墨西哥的商品徵收30%關稅。墨西哥表示，墨政府認為這是不公平的，並已開始與特朗普政府進行磋商。墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）則稱，自己有信心8月1日前與美國達成協議。



墨西哥外交部在X上發表的公報稱：「美方通知我們說，作為美國貿易政策深度調整的一部分，美國總統已將向所有國家發送了一封信，通知這些國家自8月1日起徵收新關稅。我們表示，這種做法是不公平的，我們也不認同這種做法。」

特朗普在對兩個地區的信件內均寫道，「如果你出於任何原因決定提高（對美國）關稅，那麼無論你選擇提高多少，都將添加到我們收取的30%上。」

2025年7月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮內閣會議上與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth，右）一起發表講話。（Reuters）

特朗普：糾正歐盟多年來貿易壁壘

在對歐盟的信件中，特朗普寫道「請理解這些關稅是必要的，以糾正歐盟多年來的關稅、非關稅政策、貿易壁壘，這些政策和貿易壁壘導致對美國的巨大且不可持續的貿易逆差。這種逆差對我們的經濟與國家安全構成重大威脅。」

↓ 特朗普向歐盟與墨西哥發的關稅信 ↓

信件又寫道「如果你希望向美國開放迄今封閉的貿易市場，並取消關稅、非關稅政策、貿易壁壘，我們或許可以考慮調整此信函，這些關稅可能會上調或下調，這取決於我們與你的關係。」

在對墨西哥的信件中，特朗普則寫道，「如果墨西哥成功應對販毒集團，並阻止芬太尼的流動，我們將考慮調整這封信。」