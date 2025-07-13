英國多處再爆發示威　反對親巴組織被列恐怖組織　至少71人被捕

英國親巴組織巴勒斯坦行動組織（Palestine Action）自7月5日起被政府列為恐怖組織並加以取締，這意味着加入或支持該組織均屬刑事犯罪。英國各地隨後連續兩個週末爆發支持巴人或該組織的示威，截至12日已有71人被捕。組織這次示威的組織「捍衛我們的陪審團」（Defend Our Juries）則表示，英國各地已有86人被捕。



英國廣播公司（BBC）及路透社12日報道，兩組示威者者當日下午1時起，陸續聚集在倫敦議會外。有示威者舉著寫有「我反對種族滅絕，我支持巴勒斯坦行動組織」的標語牌；警察其後則搜查示威者們的隨身物品，拿走後者的身份證和手工製作的標語牌。

2025年7月12日，英國曼徹斯特，在反對政府取締親巴組織巴勒斯坦行動組織（Palestine Action）的示威活動中，警方扣留一名拿着示威標語的示威者。（Reuters）

警方當日在倫敦以涉嫌支持被禁組織為由，逮捕了41示威者，另有一人因涉普通襲擊罪被捕；警方亦在卡迪夫及曼徹斯特分別逮捕了13及16名示威者。另外，警方上週末在倫敦舉行的挺巴示威活動中，已逮捕了29名示威者。

報道稱，巴勒斯坦行動組織自2020年成立以來，多次發動針對英國或以色列相關軍工企業的行動。

巴勒斯坦行動組織成員6月底潛入一個空軍基地，破壞兩架空中加油機，反對英方向以色列提供軍事援助。

政府隨即根據《恐怖主義法》，將該組織列為與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）、阿爾蓋達組織（Al Qaeda）以及ISIS同一類別的恐怖組織，若加入或支持該組織，最高可被判囚14年。