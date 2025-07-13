美法官禁ICE加州突襲非法移民　邊境沙皇：拘留疑犯不須正當理由

美國一名地方法院聯邦法官7月11日作出裁決，命令特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府暫時停止在洛杉磯和南加州其他幾個縣的移民突襲行動。 對此，「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）同日表示，ICE人員不須要「正當理由」（probable cause），便可以暫時拘捕可疑對象。



美國《國會山報》（The Hill）11日報道，美國地區法官在裁決中寫道，國土安全部（DHS）此前在洛杉磯對非法移民的突襲行動中，缺乏正當理由便強制進行截查與逮捕，並命令ICE停止單純基於種族、語言或職業而作出拘捕行動。

2025年7月10日，美國加州卡馬里奧（Camarillo），一名示威者舉著墨西哥國旗，站在美國聯邦探員站崗的隊伍前。美國聯邦特工和移民官員在該農業設施前實施了一項行動。（Reuters）

原告方美國公民自由聯盟（ACLU）此前主張，ICE人員僅單以膚色判斷便將可疑對象逮捕拘留，許多截查不只針對非法移民，不少美國公民也遭到類似對待。

霍曼同日稍早時候已對相關爭議點作出回應，他引述截停搜查（stop-and-frisk）的標準，強調ICE人員透過觀察疑犯位置、職業、外貌或行為後，只須「合理懷疑」（reasonable suspicion）就能作出短暫拘留。

2025年6月19日，美國「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）在華盛頓特區白宮西翼外對記者發表演講。（Reuters）

對此，曾任聯邦檢察官的紐約州聯邦眾議員戈德曼（Dan Goldman）社交媒體X發文，霍曼的說法明顯錯誤，雖有權在入境口岸盤查入境人員，但ICE顯然不得在沒有合理懷疑的情況下作出拘捕疑犯，當然也不能只基於疑犯的外貌便作出拘捕行動。