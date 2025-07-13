泰國最新民調：80%泰國人希望佩通坦下台或解散國會

泰國最新民調顯示，超過八成民眾希望首相佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）辭職或解散國會。



綜合《曼谷郵報》和《民族報》報道，泰國國立發展管理學院（NIDA）7月13日（週日）發布的民調結果顯示，約42%受訪者希望佩通坦辭職，以便選出新任首相；另外四成受訪者希望她解散國會，為大選鋪路。

此外，15%受訪者希望佩通坦能繼續執政，僅1%的人希望發生軍事政變。

2023年1月19日，泰國時任副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anuthin Chanwirakun）。（網絡圖片）

根據這項在4至7日針對1310人展開的民意調查結果，泰國人團結建國黨的首相候選人巴育（Prayut Chan-o-cha）獲得近33%的支持率，成為最受歡迎的首相人選。其次，28%受訪者認為目前沒有心儀人選；11.5%受訪者支持泰自豪黨黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）。

超過六成受訪者認為，在野的人民黨應該對首相佩通坦或內閣部長發起不信任動議。

另一項泰國民調結果顯示，多數泰國民眾認為佩通坦的新內閣無法說服美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）減免關稅。

由泰國川登喜大學民調機構（Suan Dusit Poll）7月8日至11日進行的民調結果顯示，50.6%受訪者不相信泰國政府能解決美方加徵的關稅，29%相信政府能解決關稅問題，其餘兩成表示不確定。

2025年7月3日，泰國曼谷，泰國前總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）前往泰國政府大樓參加新內閣的宣誓儀式，在儀式上她將宣誓就任文化部長。此前，泰國憲法法院暫停佩通坦的總理職務。（Reuters）

此外，41.5%受訪者認為，新內閣的表現會比前任政府更差；34.7%認為目前仍難以判斷，僅23.4%看好新內閣的表現。

超過六成受訪者最關注生活費與經濟問題，希望新內閣優先處理相關事務。其他方面包括：支持農業發展（52.7%）、打擊腐敗（50.8%）以及改革和發展教育體系（49.1%）等。