泰國柬埔寨風波　他信批洪森施計對佩通坦設圈套：再無情誼可言

泰國前總理他信揭露，導致佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）被暫停總理職務的那通電話，其實是柬埔寨參議院主席洪森在爽約後，私下打給她的。



泰國現任總理、他信的女兒佩通坦今年6月15日與洪森通話時失言。通話錄音被泄後，她遭受巨大政治壓力，目前被令暫停總理職務接受調查。

他信周三（7月9日）出席民族電視台（Nation TV）訪談節目時坦言，他和洪森昔日是好兄弟，但在錄音風波後，已無情誼可言。他信說：「我不認為我們有必要再繼續交談。」

2023年8月22日，泰國前總理他信抵達泰國曼谷廊曼國際機場。（Getty Images）

根據他信，佩通坦為了解決兩國邊界糾紛，通過柬埔寨金邊市副市長柯良宏牽線，安排與洪森通話。佩通坦當時邀請了時任副總理兼國防部長蓬探、外交部長瑪里和總理秘書長邦明一起與洪森對話。

可是等了近三個小時，電話都沒有接通，三人於是散去。洪森稱自己睡着了所以未接電話，還發了一張照片為證。後來他才撥打佩通坦的私人手機。

他信認為，洪森並非真的睡着，而是知道泰國防長和外長在場，所以故意等到佩通坦身邊無人時才撥打電話，實是為了錄音。

儘管兩家如今已鬧翻，但他信堅持，雙方還沒有到宣戰的地步，兩國仍可通過談判來解決邊界糾紛。

泰國總理佩通坦（中）遭法院停職後，2025年7月1日現身見記者（Reuters）

錄音風波發生後，泰柬雙方相互指摘。洪森周三在臉書上再發文抨擊泰國當局針對其親信、波貝賭場集團老闆符國安簽發逮捕令。

據《曼谷郵報》，洪森在帖子中諷刺道，泰國終於開始嚴打網絡犯罪，並指這些犯罪行為其實源自泰國，隨後才滲入柬埔寨，「泰國應先反省」。

他甚至稱，泰國執法當局更應該調查他信，畢竟比起符國安，他信與自己更親近，自己家中甚至還留有房間給他信。

右圖：2023年8月22日，柬埔寨金邊，柬埔寨人民黨主席洪森在在記者會上發表演說。左圖：2025年6月19日，泰國曼谷，總理佩通坦在泰柬通話洩露後，在政府大樓舉行記者會。（Reuters）

泰柬邊境談判陷入僵局，至今未有突破。不過泰國陸軍第二軍區司令本辛說，邊境局勢已有好轉跡象，兩國軍隊將保持溝通，以防止進一步的誤解。

本辛周三到邊境沿線視察時說：「有時，在巡邏路線或部隊輪換發生變化後會出現誤會，但這些都可以通過充分溝通來增進理解。到目前為止，還沒有發生新的事件。」

對於邊境局勢發展，本辛認為，這在很大程度上取決於柬埔寨採取的行動，不過只要不發生新的重大挑釁事件，局勢相信能得到控制。

本文獲《聯合早報》授權轉載

