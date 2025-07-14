日本女孩畫黑色海豚　堅拒老師「砍掉重練」要求　原因曝光

一名日本小一女童在才藝教室，被要求用粉彩筆畫海豚，但美術老師看到她使用以黑色為主，並以海底仰望的獨特視角畫的海豚作品後，卻退回要她重畫。小一女童的母親卻拒絕老師的要求，尊重女兒的原本的想法。她事後將這幅畫分享到社群平台Threads後，引起上千網友討論，並大讚：「這幅畫作比海洋藝術畫家拉森的作品更令人感動」。



小一女童的母親在名為生藤農園（@ikefujinouen_c.lover）的Threads帳號發文表示，女兒小學一年級時畫了一幅海豚的粉彩畫，畫面中可以看見兩隻黑色海豚，在水面附近並肩遊動，身體曲線豐滿，遊動姿態也栩栩如生。不過美術老師卻要求女兒重新畫一次，女兒堅持這樣就很好，硬是不肯改。

事主表示，「我也是屬於讓孩子自由創作的那種家長，所以也就婉拒了讓她重畫這件事，就這樣把畫帶回家。」回家後她才慢慢問女兒原因，女兒說：「從海底看上去，海豚不是就是黑色的嗎？」當下的她大呼：「有孩子的生活真有趣。」

許多網友紛紛留言讚賞，認為這畫作不僅展現出海豚圓潤的身體曲線，更完整呈現出牠們愉悅游動的姿態。有網友表示：「孩子的想像力令人驚嘆」，也有網友認為「這幅畫作比拉森的作品更令人感動」、「這真的是從海底看上去的海豚，連光線都是從海豚背後畫出來的。如果要學畫，應該跟你女兒學才對！」事主則笑回：「老師當時好像沒有注意到海豚背後的光線，那間才藝教室現在也已經關門了。」

有網友好奇追問：「這真的是一年級畫的嗎？老師是覺得哪裏需要改？」事主則回應：「那時候老師說，海豚不能畫成黑色，還問女兒：『海豚不是黑色的吧？』」、「不過當時女兒沒跟老師說她是從哪個視點想像的，回家後我問她：『妳是不喜歡把海豚畫成藍色或粉紅色嗎？』女兒才回答：『從海底看上去，海豚當然是黑色的啊！』」

延伸閱讀：媽媽讓小五兒子在自家店鋪幫忙遭顧客斥「虐兒」 網民意見一面倒

+ 13

延伸閱讀：

世界最不健康「12款飲料」！糖分炸彈偽裝健康飲 瓶裝綠茶中鏢

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】