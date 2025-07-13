日本收納達人歐遊兩週　全部行裝只用20吋行李箱搞掂

一位居住在日本的極簡主義者田村美葉，近期在YouTube平台分享歐洲兩週旅行的行李打包技巧，分享如何透過20吋登機行李箱完成兩週旅程所需物品收納。她運用分類收納袋與壓縮袋等工具，完美示範極簡又實用的打包方式，讓不少日本網友大讚：「太厲害了！小小的行李箱竟然可以塞這麼多東西」。



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田村美葉在YouTube頻道「団地で暮らす旅好きミニマリスト」分享她5月前往歐洲旅行的打包清單。田村選用日本OLtimo 20吋前開式行李箱，大小符合機艙隨身行李規格，方便旅途中整理物品。她規劃每4天洗衣，因此她只準備了4套內衣褲、1套睡衣、2件上衣、2件褲子及3件外套。

櫻花妹將出國2週的用品，全部塞進20吋小行李箱。（団地で暮らす旅好きミニマリスト YouTube）

田村分享，她會將T恤、內衣褲、襪子各捲成一組，事先把這些組合好，每天的換洗就會變得非常方便。除了出發當天要穿的和外套以外，其他都裝進ELECOM壓縮收納袋中分類收納。這種收納袋拉鍊拉起來後可壓縮體積，內部又分成兩個隔層，一邊用來放衣物與生理用品，另一邊則放洗衣袋，以備裝洗過的衣物使用。

田村分享，她會將T恤、內衣褲、襪子各捲成一組。（団地で暮らす旅好きミニマリストYouTube）

為符合國際航班規定，田村將液體用品分裝至100毫升以下容器，包含化妝水、乳液等9項物品，統一收納於20厘米的夾鏈袋中。其他如梳子、粉撲等非液體用品則置於無印良品網格收納袋。另外，她也準備MOKU速乾毛巾搭配牙刷等盥洗用品，並將緊急用品收納於防水袋中。

田村經常出國旅遊，她從過往旅行經驗中，歸納出海外必要準備的物品，包括「可支援海外電壓的吹風機」、「附夾子的曬衣架」，以及「多功能旅行快煮壺」。考量到歐洲外食費用較高，多功能快煮壺成為她的省錢關鍵。此外她也準備了大創的廚房抹布、海外轉換插頭等實用小物，以及緊急毯和舊筆電等以防萬一。

田村所攜帶的旅行快煮壺。（団地で暮らす旅好きミニマリストYouTube）

田村特別提到行李打包的順序與技巧。從體積最大的多功能旅行快煮壺開始，依序放入其他物品。田村隨身背包中則放了水壺、單眼相機、GoPro、晴雨兩用傘、晴雨兩用帽、太陽眼鏡、備用眼鏡、mont-bell的可折疊坐墊、行動電源、充電線、睡眠用耳機、可折疊手機架等物品，護唇膏等小物則統一收納在小包中。為了應對突發狀況，田村也準備備用手機、現金與信用卡等，重要證件也都備有影印本。

最後田村也分享貴重物品的收納與防盜策略。將GPS追蹤器、信用卡、護照等貴重物品集中放在手機肩包，並隱藏在外套下。超詳盡的打包法獲得日本網友一致好評，紛紛留言表示：「非常有參考價值」、「真的很實用」、「太厲害了！小小的行李箱竟然可以塞這麼多東西」等讚賞，也有不少人表示要效法這套打包方式。

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