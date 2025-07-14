LVMH旗下Loro Piana遭米蘭法院接管　涉外判華商剝削工人

路透社7月14日報道，意大利一間法院接管路易威登集團（LVMH）旗下知名羊絨品牌Loro Piana，為期一年，原因是該公司被揭發供應鏈中存在虐待工人的行為。



據路透社報道，自2023年以來，Loro Piana Spa是第五間因類似勞工問題被同一間米蘭法院起訴的時尚品牌企業。

報道指，時尚品牌Valentino、LVMH旗下的迪奧（Dior）、Armani以及意大利手袋公司Alviero Martini的子公司亦因同類問題被這間米蘭法院接管。

2022年1月16日，西班牙馬德里，圖為意大利羊絨品牌諾悠翩雅（Loro Piana）的門店。（網絡圖片）

法院發現，生產羊絨服裝的Loro Piana透過兩家沒有實際生產能力的子公司，將其生產外判給位於意大利，由中國人持有的工廠，這些工廠被指剝削工人。

按照判決書，米蘭法院認定Loro Piana「有罪和並未」（culpably failed）充分監督其供應商，從而獲取更高的利潤。

法院在裁決中還任命一名外部管理員，以核實該公司是否滿足法官的所有要求，即實施有效措施和工具去監管其供應鏈。

據報道，如果Loro Piana的行為符合法律要求，其行政接管將提前解除，就像早前被法院起訴的迪奧、Armani和Alviero Martini一樣。

2025年3月25日，德國慕尼黑，在一個高檔購物街上可見意大利羊絨品牌 諾悠翩雅（Loro Piana）的標誌。（Getty）

全球最大的奢侈品集團路易威登集團於2013年7月收購Loro Piana 80%的股份，其餘 20%則由創立該公司的意大利家族持有。

米蘭法官在裁決中寫道，儘管早前的案件被廣泛報道，「但以Loro Piana為首的這條生產綫至今仍在持續運作」。