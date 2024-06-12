LVMH生產Dior手袋子公司遭米蘭法院接管　涉外判華商剝削工人

撰文：蕭通
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法國奢侈品牌LVMH集團旗下、一家為Dior生產手袋的意大利子公司，因涉及剝削工人，6月10日遭意大利米蘭一家法院下令接管。路透社報道，檢方此前調查發現，該公司將工作外判予中資供應商， 當中存在長時間工作、非法移民等不當行為，報道又引述消息稱，米蘭檢方及意大利警方正擴大調查，對象為另外10幾個品牌的供應鏈。

路透社報道，檢方3至4月對Manufactures Dior SRL 的4間小型承包商進行調查，它們均設在米蘭周邊，分別為：Pelletteria Elisabetta Yang SRL、New Leather Italy SRLS、AZ Operations SRLS和Davide Albertario Milano SRL。調查並未涉及LVMH集團。

售價2600歐元手袋　承包商僅收56歐元生產費

長達 34 頁的裁決書指出，4間供應商共僱用了32名員工，當中2人為非法移民、7人沒有工作所需證件。檢方發現，4家供應商晝夜無縫生產，為確保24 小時均有人手，部份人被迫睡在工作地點，但沒有定期合同。工人生活和工作的衛生和健康條件，均低於最低標準。

意大利一家為Dior生產手袋的子公司，因涉及剝削工人，6月10日遭米蘭法院下令接管。圖為2024年6月3日，一名模特兒在蘇格蘭的Christian Dior時裝展上手持該公司的一款手袋。 (REUTERS)

裁決文件稱，以產品編號為 PO312YKY 的Dior手袋為例，承包商收取低至53歐元的生產費，但產品的零售價格為2,600 歐元。法庭批評，涉事子公司未採取適當措施監管承包商，因此任命一名專員接管一年，直至完成解決供應鏈內問題。

路透社：米蘭檢方調查10多個品牌製造商

這是米蘭法院今年第3次做出同類決定，包括4月任命一名專員接管Giorgio Armani旗下一家公司。該公司亦被指未有效監督在意大利的中資製造商，而這些製造商違反保障工人的條例。

路透社引述消息人士稱，米蘭檢方和意大利警方正擴大調查，涉及10幾個其他品牌的小型製造商，但由於資訊屬於機密，未能更多細節。

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