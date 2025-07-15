印度航空空難｜傳慘劇涉人為　英媒：機師傳情緒不穩想提前退休

印度航空一架波音787-8「夢幻客機（Dreamliner）」在6月12日起飛不久後墜毀，機上242人僅1人倖存。當局日前出具初步調查報告，指事關飛機動力的引擎燃油開關在起飛後意外被切斷，艙內也錄下機師對此事感到意外的交談。外界猜測機師或出現操作失誤，英國《每日電訊報》7月13日報道，機師牽涉心理健康問題的個案，甚至一度想提前退休。



報道引述印度資深飛安專家蘭加納坦（Mohan Ranganathan）透露，涉事因故身亡的56歲客機機長薩巴瓦爾（Sumeet Sabharwal），罹患抑鬱症及心理健康問題，他「過去3到4年內曾因請病假暫停執飛」，還稱薩巴瓦爾的前同事還透露他計劃提前退休，以便照顧喪偶的90歲高齡父親。

2025年6月12日，印度航空（Air India）一架載有242人、飛往英國倫敦的客機於印度西部艾哈邁達巴德（Ahmedabad）機場附近墜毀，除了一人外全機罹難，其中包括56歲機長薩巴瓦爾（Sumeet Sabharwal）。圖為薩巴瓦爾的個人照。（X@SandeepUnnithan）

1994年加入印航的薩巴瓦爾擁有超過1.5萬小時的飛行經驗，還在去年9月5日接受包括身心在內的體檢。蘭加納坦指薩巴瓦爾在體檢後獲得醫生證明可以工作，而薩巴瓦爾的前同事Neil Pais就指，公司在機師出現心理健康問題時就會立即停止他們執飛。

印航母公司塔塔集團官員否認機長最近曾請病假的說法，並強調2名機師過去2年內都通過一級體檢。

根據早前調查報告，其中寫有機師出聲詢問「為甚麼切斷（燃油開關）」不過遭否認，報告未透露是誰詢問。

當時薩巴瓦爾與另一名機師共同駕駛涉事飛機，《每日電訊報》就指根據駕駛程序，當時由副機長Clive Kundar駕駛並控制飛機起飛，因燃油開關設有保護裝置以免失誤觸發，蘭加納坦就推測，只有監控飛行的薩巴瓦爾「得以騰出雙手，可以切斷燃油開關」，暗示慘案與薩巴瓦爾有關。