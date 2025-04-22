IShowSpeed讚中國行｢9或10分｣　後悔未去紹興高喊：快給我訂票！

美國網紅IShowSpeed「甲亢哥」在最新直播中回顧中國行，他在直播中高喊；「給我訂票，我想回中國重遊，我已經開始想念中國了！中國行很容易得到9分或者10分，搞得我都想再訂張機票飛中國了。」



Speed在香港直播時遇到一位來自紹興的女孩，這次直播時，他看到這位紹興女孩推薦家鄉的影片時，後悔沒去紹興直播，「這本來可以是個很炸的直播！全程都在船上進行，我早知道就好了！」

IshowSpeed在香港直播時，遇到的紹興女孩成為該次直播最可看的一段內容。（影片截圖）

此外，Speed在直播中再唱《熱愛105℃的你》，提到在重慶時就一直跟隨他直播的「鹵鵝哥」時激動到手舞足蹈。

在直播中，「叔叔」（即「鹵鵝哥」）是Speed嘴里的高頻詞。他反覆在直播中提到：「你們每個人都在問『叔叔』在哪里。『叔叔』會來的，我很快就要幫他拿到美國簽證！」他表示，他保證會將「鹵鵝哥」帶到美國。透露會「叔叔」會在幾周後來到美國待上好幾天，屆時Speed也將帶他看看美國的文化。

當Speed得知這位從重慶開始，5次跨越城市投喂自己的「叔叔」還曾英勇救下落水兒童，又因此次投喂而獲得政府10萬元嘉獎時，Speed驚呼：「『叔叔』是個傳奇！我已經迫不及待要再見他了！」榮昌「鹵鵝哥」林江接受內媒採訪時稱，聽到被Speed稱呼為「傳奇」，自己非常感動。「對我來說，Speed是朋友，也是我的『貴人』。我的美國行的簽證正在辦理中。」

IShowSpeed是美國知名網紅，在YouTube擁有超過3700萬粉絲，本名為Darren Watkins Jr.，由於Speed情緒狀態一直處於亢奮狀態，以及誇張的直播風格，在中國內地收穫了「甲亢哥」的中文綽號。

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他於3月24日開啟中國行，並在Youtube上全程直播自己在中國的行程，引發全球網民關注。他第一站在上海，與藝人王嘉爾見面、體驗打乒乓球；在第二站北京，Speed穿著花襖登上長城，還品嘗了豆汁；之後Speed又到了河南登封少林寺、成都、重慶等地，向粉絲們展現了中國各地的科技文化和中國人的熱情好客。

4月7日，Speed和內地歌手大張偉共進晚餐，被湖南美食辣得合不攏嘴，長沙是其中國行最後一站。4月1日下午，外交部發言人郭嘉昆表示，海外博主們通過一鏡到底的直播，全景展現一個沒有剪輯和濾鏡的真實中國，再次掀起了全網的中國熱。這表明中外人文交流有著深厚的民意基礎，是剪不斷、隔不開的。

對於Speed中國行，一位美國博主說：「美國政府過去一年剛花了16億美元抹黑中國，結果被一些個人網紅在影響力上碾壓了。他們只要親自去中國走走、直播起來，就讓美國政府天價宣傳打水漂了。」