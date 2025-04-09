IShowSpeed香港｜被批行程欠妥 托哥：獲邀合拍但沒參與安排行程
撰文：任葆穎
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美國網紅IShowSpeed「甲亢哥」上周五（4日）訪港，吸引大批粉絲上街追隨。他直播其行程約9小時，其間到訪海洋公園、金山郊野公園、到鵝頸橋打小人、廟街食牛雜等。不過有網民批評行程安排欠妥，將矛頭指向當日擔任「導遊」的香港YouTuber「Torres 托哥」，又指IShowSpeed直播期間面露不悅。
托哥團隊今日（9日）回覆《香港01》查詢指，他們並沒有參與安排Speed在香港的行程，又指在獲邀請合作拍攝後，曾一直查詢當日安排，惟在Speed訪港前一日的凌晨，才獲告知要翌日要到海洋公園與他們匯合。
有網民指出，IShowSpeed的香港之行體驗似乎一般，他在直播中曾表示未如想像般有趣，網民歸納出多宗罪，例如行程編排混亂、與導遊沒有火花、設施未有預約，令Speed「白行一趟」等，網民更將矛頭指向當日擔任「導遊」的香港YouTuber「Torres 托哥」。
托哥：海洋公園直播出現混亂 抵黃竹坑足球場後已終止參與拍攝
托哥團隊回覆查詢表示，他們在IShowSpeed來港前4日（即3月31日），才獲負責安排其來港行程的團體邀請合作拍攝。托哥團隊收到邀請後，一直向相關團體和其負責人查詢當日拍攝的安排，不過他們在4月4日凌晨、即Speed在香港拍攝當日，才收到通知要在上午10時到海洋公園與他們匯合。
托哥團隊指出，當日與Speed及其團隊匯合後，已在沒有任何資訊的情況下盡力配合拍攝。由於海洋公園直播時出現混亂，團隊在考慮當時實際情況後，決定陪同Speed到達黃竹坑足球場後，終止參與拍攝，亦沒有參與Speed其後行程的任何安排。
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