路透社：特朗普7月訪蘇格蘭高球場 期間晤英揆施紀賢
撰文：蕭通
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路透社7月15日引述白宮官員表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 計劃本月底訪問蘇格蘭，重溫他在2016年首次競選總統期間的行程。該官員透露，特朗普計劃在7月25日至29日期間，訪問他在蘇格蘭坦貝利（Turnberry）及阿伯丁（Aberdeen）的高球場。
特朗普此行預計將與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）會面。英國首相府證實，施紀賢已接受邀請，在特朗普於蘇格蘭私人訪問期間，與對方舉行會晤。
特朗普在2016年競選總統期間，曾到訪蘇格蘭兩個高爾夫球場，並藉此機會讚揚英國脫歐公投。而在其卸任後，他也曾2023年到訪蘇格蘭。
另外，特朗普亦預定9月17日至19日，接受英王查理斯三世（King Charles III）邀請到英國進行國事訪問。他早在2019年首個總統任期內，也曾赴英國進行國事訪問，並已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）接待，共進私人午餐。
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