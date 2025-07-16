AMD將恢復對華交付AI晶片

美國半導體企業超微半導體（AMD）7月15日表示，很快會恢復向中國交付人工智能晶片MI308 。該公司指，美國商務部計劃恢復審查公司向中國出口產品的許可證申請；假如獲批，公司將開始發貨。



AMD的聲明表示：「我們讚賞特朗普（Donald Trump）政府在推進貿易談判方面取得的進展，以及其對美國人工智慧領導地位的承諾。」晶片製造商先前曾警告稱，中國限制措施將對營收造成衝擊。

上週，在晶片產業敦促美國政府放鬆管控之際，英偉達（Nvidia）執行長黃仁勳與特朗普會面。AMD行政總裁蘇姿豐計劃下週與特朗普總統一同出席在華盛頓舉行的一場人工智慧活動。

2025年4月30日，英偉達（（Nvidia或NVDA，又名輝達）行政總裁黃仁勳與美國總統特朗普（Donald Trump）在美國華盛頓特區舉行的「投資美國」活動上握手。（Reuters）

美國政府今年4月收緊晶片管制，針對出口至中國的超微MI308晶片和輝達H20晶片，要求廠方出口前須事先取得許可證。正在訪華的輝達行政總裁黃仁勳日前接受央視訪問時透露，美國政府已經批准輝達的出口許可申請，可以開始發貨，恢復向中國市場銷售H20晶片。