日本百日咳肆虐　一週多3578宗連續三週創新高　今年累計4.3萬宗

日本的百日咳病例持續增加，引發關注。根據日本放送協會報道，截至7月6日的一週內，全國醫療機構報告的病例宗數達到3578宗，較前一週增加225宗，也是連續三週創下自2018年有紀錄以來的新高。



日本放送協會的統計顯示，日本2025年的百日咳個案驟增（NHK截圖）

在這3578宗之中，按照都道府縣劃分的話，東京都出現最多病例，為277宗，其餘為埼玉縣（254宗）、群馬縣（176宗）、神奈川縣（171宗）、茨城縣（165宗）、兵庫縣（165宗）等。

從年初至今，病例累計達到逾4.3萬宗。

根據香港衛生防護中心網站，百日咳由百日咳博德氏桿菌所引致，又名「雞咳」，患者初時可能沒有特別病徵，只會流鼻水、打噴嚏、輕微發燒和咳嗽，但咳嗽會日益嚴重和加劇，妨礙病人飲食和呼吸，細菌會令肺部受感染，嚴重者可導致抽搐及昏迷不醒。

網站指，百日咳可透過直接接觸病人的飛沫傳播，抗生素能有效治療百日咳，如果兒童長時間發燒和咳嗽，且在咳嗽時出現嚴重的氣喘情況，應立即送院接受治療。