英媒：美國FCC擬推新規　禁海底電纜採用中國技術或設備

英媒7月16日報道，美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）準備推出一項措施，禁止任何採用中國技術或設備的海底通訊電纜連接到美國，FCC預定下月就此項新規定投票，以減低美國遭受北京的威脅，從而應對潛在的中國間諜活動。



圖為2025年5月21日，美國聯邦通訊委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）出席眾議院的聽證會。 （Getty Images）

FCC主席卡爾（Brendan Carr）向英國《金融時報》表示，海底電纜是全球通訊的無名英雄，承載著99%的互聯網流量。但美國近年看到，海底電纜基礎設施受到中國等外國對手威脅，因此需採取行動保護。

報道指出，新規定一旦實施，中國企業將無法獲得FCC的許可，以建造或營運連接美國的電纜，中國企業也將被禁止租賃其他公司鋪設的電纜容量。

中美關係・中美貿易・華為：圖為2021年9月28日路透社發布的設計圖片，可見帶有華為標誌的智能手機立於美國國旗前方。（Reuters）

新措施將影響華為 子公司為中國最大海底電纜製造商

華為（Huawei）所受影響料首當其衝，其旗下子公司華海通信（HMN Tech）是中國最大的海底電纜製造商，而美國指控華為代表北京進行間諜活動。有FCC官員直言，新措施將禁止華為獲得電纜許可證，並禁止任何海底電纜使用華為設備 。

根據報道，中國電信（China Telecom）、中國聯通（China Unicom）和中國移動（China Mobile）均擁有或營運連接美國的電纜。但該規定僅適用於未來電纜的許可證。

卡爾表示，隨著美國為人工智能（AI）和下一代技術建造數據中心和相關基礎設施，海底電纜變得愈來愈重要。他又稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早就意識到「經濟安全就是國家安全」。

報道指出，FCC預計將於8月7日通過該規定。而在卡爾就任以來，FCC便加強該機構對中國的審查，並針對北京可能帶來的國安威脅成立專責小組。