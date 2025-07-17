印航空難｜WSJ：調查重點將指向機長　最新錄音曝他關閉燃油開關

印度航空AI171航班上月發生致命空難導致260人死亡，最新調查出現關鍵進展。《華爾街日報》引述知情人士報導，黑盒子錄音顯示，機長薩巴瓦爾（Sumeet Sabharwal） 在起飛後不久，曾親手將控制兩具引擎燃油供應的開關切至「切斷」位置，可能直接導致飛機在空中熄火。



報導指，駕駛艙錄音記錄了兩名飛行員的對話顯示，副機師坤德（Clive Kunder） 驚訝地追問，「為什麼在剛爬升離開跑道後，就把開關轉到『切斷』位置？」當時駕駛艙內的氣氛明顯緊張，副機師先是表現出驚訝，隨後陷入恐慌，而機長卻顯得十分冷靜。

兩副引擎燃油供應被切斷的間隔時間僅約1秒，燃料中斷狀態持續大約10秒。雖然之後開關被重新打開，嘗試重啟引擎，惟飛機已無法立即恢復爬升。錄音中還記錄到，在引擎重啟過程中，駕駛艙內發出了「緊急求救信號」（Mayday）。

印度航空AI171航班6月發生致命空難，造成機上與地面合計260人罹難，也是波音787機型首次發生致命空難。(Reuters)

知情人士表示，這些初步細節促使部分美方官員傾向認為，刑事機關應介入此事；如果這宗墜機事件發生在美國本土，啟動類似調查的機率將相當高。在美國，假如事故調查員認為事件涉及潛在犯罪，而非單純的飛安疏失，通常會邀請聯邦調查局（FBI）等機構參與調查。

根據調查，這次事故造成機上與地面合計260人罹難，也是波音787機型首次發生致命空難。印度航空、印度民航總局（DGCA） 和波音公司目前仍未就調查內容對外作出回應。