美國媽媽「1人經營漢堡王」爆紅　連做12小時收銀煮食清潔一腳踢

美國南卡羅來納州當地一間漢堡王（Burger King），因為員工離職又找不到新人，導致一名三寶媽為了生計，1個人努力撐起一間店，甚至連續工作12小時以上，影片在網路上曝光後引發關注。



事件發生在哥倫比亞市（Columbia）當地一間漢堡王，從網路流傳影片中可看到，整間店只有25歲女店員漢密爾頓（Nykia Hamilton）一個人經營，在沒有其他員工幫忙的情況下，她辛苦幫客人點餐、製作餐點、打掃，甚至還要支援drive-through。

影片拍到店裏完全沒有其他員工，只有漢密爾頓一人處理所有工作。（TikTok截圖）

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影片爆紅後，身為三寶媽的漢密爾頓向當地媒體表示，由於同事紛紛離職，公司又找不到其他員工接手，她只好一個人工作，時常在店裏工作超過12個小時：

他們說會找人來，可是我們根本就沒有多的人手，沒人想工作。

漢密爾頓表示，雖然工作很辛苦，可是為了養活3個孩子，她只能努力撐下去，很感激自己能有工作機會，但也因此沒有時間可以陪伴孩子：

我的工作太忙了，幾乎錯過孩子們的生活。

影片獲得10多萬網友觀看並留言：

「天啊，她是一名堅強的單親媽媽」

「她太了不起了，等於1個人做5、6個人的工作，應該要給她加薪」

「現在年輕人嫌快餐店時薪太低，當然不想去」

「這間店在哪？我願意去應徵」



在許多網友的建議下，目前漢密爾頓已在GoFundMe網站上設立募款活動，希望能幫助改善經濟情況，讓她不用同時做2份工作，有更多時間陪伴孩子。漢堡王公司表示，公司政策要求每間門市都要有多名員工工作，他們正在與該特約店溝通，以了解原因。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】