美國7歲男童偷開爸媽SUV　載5歲妹妹「狂開14公里」去買麥當勞

美國猶他州一名7歲男童因為想吃麥當勞，竟然自己開車載着妹妹出門，一路開了約14公里的遙遠路程抵達快餐店。



警方接到報案後，震驚發現車內竟然只有2個小孩，幸好沒有人受傷。

美國猶他州一名7歲男童因為想吃麥當勞，竟然自己開車載著妹妹出門。（Whitney Bush）

2名孩子的母親布希表示：「他現在完蛋了，有可能會被禁足一輩子。」（ABC4）

車子最後撞到一處停車場停下，救援人員立即上前，確認車上2名孩童都沒有受傷。（Whitney Bush）

猶他州奧格登（Ogden）警方4月27日上午8時接到報案，有民眾發現路上有一輛白色SUV（運動型多用途車）正在危險駕駛，他們後來發現車上司機竟然是一名男童便停止追捕，以免男童受到驚嚇引發危險，車子最後撞到一處停車場停下，救援人員立即上前，確認車上兩名孩童都沒有受傷。

警方調查發現，7歲男童與5歲妹妹是自己從克利爾菲爾（Clearfield）家中開車外出，一路開了約14公里，手上還拿着現金，想開去麥當勞買餐點。

兩名孩子的母親布希（Whitney Bush）接獲警方通知時才發現孩子失蹤，她對外表示，發生這樣的事情讓她非常傷心：

沒有人一大早起來，會想到自己的7歲孩子在開SUV玩《GTA》。

布希表示，對於兒子的魯莽行為她一點都不覺得驕傲：

他現在完蛋了，有可能會被禁足一輩子。

還計畫之後讓兒子從事社區服務作為懲罰。

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