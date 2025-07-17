泰國「偽娘猛男餐廳」驚傳停業！爆肌男穿性感女裝娛賓成人氣景點

泰國知名餐廳「Staneemeehoi」，亦被稱為「猛男海鮮」，服務人員身材壯碩，以大膽又浮誇的方式招待顧客，開業至今已9年，吸引各地遊客慕名造訪。



沒想到，「Staneemeehoi」日前卻傳出結束營業消息，業者也透露熄燈原因，希望能夠再次與大家見面。

泰國知名「猛男餐廳」Staneemeehoi（IG@sathaneemeehoi）

點圖放大瀏覽：

+ 19

「Staneemeehoi」透過官方IG發文，貼心將公告轉為3種語言，宣布7月是最後的營業時間，8月將暫時停業。業者進一步說明熄燈原因，原來是租約到期，未來將搬遷至其他地方繼續營業，不過目前還沒有確定的新地址，也無法確定重新開業的時間。

業者不捨的向顧客道謝：

我們衷心感謝所有顧客，過去9年4個月裏對我們的支持，希望未來能在新店面與所有可愛的顧客再次見面。

並提醒顧客時刻關注臉書和IG，後續將透過社群平台公告新地址。

「Staneemeehoi」結束營業時間倒數，新店面仍存在不確定性，消息曝光令不少網友感到震驚：

「我一定會再來吃！謝謝你們給我美好的時光」

「必須告訴我們你們是否已找到新地點」

「期待再次拜訪你們」

「請離市中心更近一點，我未來有計劃去泰國」

「期待強勢回歸！」



【延伸閱讀】泰國徵兵「變性美女大軍」再成焦點 絕美神顏「13金釵」照片瘋傳（點圖放大瀏覽）：

+ 9

延伸閱讀：

「綠葉王」男星69歲離世！對抗漸凍人症7年不敵病魔

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】