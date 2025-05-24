熱爆小紅書「男媽媽」是什麼？花50元抱5分鐘肌肉猛男竟變大生意

擁抱，是個很微妙的行為。它可以是純粹愛意的表現，也可以帶上一些色情意味。它可以變成一小時收費80美元的高檔柏拉圖式心理治療，也可以繼承拼好飯中廉而美的特性，成為一種低門檻的解壓方式：「拼好抱」。



作者：阿珂可 編輯：渣渣郡



另一種飢餓

若是回到起點，拼好抱的源頭可以追溯到小紅書的這個帖子。起因是，一個女生表示自己在肝畢設的時候壓力太大，想花50塊錢（人民幣，下同）找一個品相佳、身材好的「男媽媽」抱一會兒。

一個女生表示自己在肝畢設的時候壓力太大，想花50塊錢找一個品相佳、身材好的「男媽媽」抱一會兒。（小紅書）

一個女生表示自己在肝畢設的時候壓力太大，想花50塊錢找一個品相佳、身材好的「男媽媽」抱一會兒。（小紅書）

「男媽媽」是現在很受歡迎的一類人群。一般指的是胸肌發達的健身男性，而後延伸到具有温柔、耐心等傳統女性特徵的男性。而拼好抱可以被理解為，通過支付少量金錢來「購買」和上述男性的擁抱時間。

點圖放大看看內地社交平台上大量關於「拼好抱」和「男媽媽」的貼文：

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掃了一遍評論區，發現大家的反應兩極分化：有人已經開始「接」「蹲」同IP的男媽媽，還有人表示完全不理解，甚至能看見不少帶着微妙惡意的評論。在眾多「我不理解」的聲音中，這種活動也戳中了不少人的需求。現在，只要在搜索框中輸入「拼好抱」，就會出現大量綁定地名的聯想結果。人們已經開始把小紅書當許願池用了：

「想租一個肌肉男大陪閨蜜過生日」

「有沒有170的健身姐姐」

「求一個大胸寬肩185溫柔體貼能提供情緒價值的男媽媽」



這類帖子有幾個顯著的共同點：發帖者大部分是女性，IP多為一二線城市，且發帖人會通過評論區的IP進行人選的初篩。和正式的線下面基或約會不同的是，在拼好抱的流程中，兩人的前期破冰和見面時間都非常短暫。同時，女性通常需要支付20~50元左右的擁抱費用，時間和金錢成本都比較低。畢竟，人們都很忙碌。誰不想在下班或下課之後順便抱一下美好的肉體呢？

有意思的是，在參加拼好抱的男女群體中，兩者在動機和需求上往往有着巨大差異。參與活動的男性有着非常鮮明的共同點。首先，他們普遍有長期健身習慣，並且對自己身材都非常自信。這種信心也往往會讓拼好抱的帖子下出現無數個男人的大胸。

其次，大部分男性在覆盤經歷時，都表現出很強的付出慾和成就感。在擁抱中，他們也會自發地安撫女方，例如摸頭、拍肩和言語安慰等。即使這種行為不包含在前期商定的「價格」裏。一位拼過3次擁抱的男性表示，自己參與活動的初衷很單純：

就是覺得特新鮮。

他坦言在擁抱過程中，會清晰地意識到這是一種「自我價值的實現」。這種認知比肢體接觸帶給他的愉悅感更為強烈。

這些男媽媽們普遍單身，所以也有人想通過活動單純找個對象。不過，多次參與拼好抱的周先生表示即使以後談了女朋友，也會繼續參加拼好抱。因為這個活動對他來說：

是在幫助他人，很有意義。

當然，也有一些比較世俗的想法，想尋找炮友或一夜情的人不在少數。

女性們在參與的主要動機上則出奇地一致：解壓。只因她們的壓力來源數之不盡：有減肥失敗的、分手還沒走出來的、相親不順利的、也有因為容貌焦慮過重的、工作和學業強度過大的、恐懼親密關係的。

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周先生曾總結過一份女性抱友們的畫像：她們多為20-30歲、普遍有着嚴重的外貌焦慮，或肩負着工作重壓。在他抱過的人中，有近一半從未談過戀愛。她們不約而同地享有着一份共識：高顏值和肌肉固然美好，實際上只是一個釋放壓力的由頭。對於女性們來說，擁抱時感受到的體溫和負面情緒的順勢釋放，才是拼好抱的真正價值。

比如，狐狸就覺得這次擁抱超出預期。原本她期待的只是在體感上被另一個人類緊緊包圍，但實際上她覺得更讓自己愉快的，是這次略為好笑的經歷和一個陌生人的善意。在線下見面後，狐狸和約好的男生面面相覷，不知道該如何開始，倆人索性打開小紅書搜索流程。轉移到咖啡廳後，他們更是聊起了如何學習雅思，等到狐狸閨蜜趕來之後才回歸「正事」。狐狸沒有真正給他轉賬，一本東野圭吾的小說加一杯咖啡是她支付的價格。抱了之後，雙方都默契地沒有再聯繫，不過狐狸已經足夠心滿意足了。

當然，也有男方默認無償的。在讀大二的十日雖然也主動提出請對方吃飯，但男生直到分別也沒有提起，於是花錢這事就不了了之了。她抱的是一個隔壁學院的研究生。十日表示，最初選擇這個男生的原因是：

感覺對方的語氣還蠻謙虛的，他說「如果不介意的話可以抱抱我」。

在敲定時間和推進見面的過程中，十日對這個男生印象也很好。對方會在線上很耐心安慰她、替她解決一些學習上的問題，最後準時赴約。肌肉條件也過硬，擁抱的時候很有安全感。在把十日送到地鐵站的過程中，他們十指相扣，男生還主動公主抱了她。即使當時十日連對方叫什麼都還沒問過。

專業男媽媽

陌生人、免費、擁抱……這幾個關鍵詞總會讓人把拼好抱和之前火過的街頭擁抱聯繫在一起。對於很多人來說，拼好抱的形式也總會讓人想起短視頻平台上隨處可見的，用擁抱給人送溫暖的正能量視頻。從歷史角度來看，這似乎也不是啥新鮮事，因為早在2006年時，才子豪就組成了中國第一個「抱抱團」，在長沙的黃興路步行街上向路過的人張開雙臂。只不過，當時的人們充滿戒備。他們會在抱抱團前好奇地駐足，卻同時夾緊了挎包。

不過，和街頭擁抱的隨機性質不同，拼好抱的專業性更強，「對症下藥」的療效更好。有的地方甚至已經出現了非常規範的「職業」男媽媽。截至4月7日，周先生已經提供了34次擁抱，平均一天2次。其中還有4位回頭客。「應該叫被複購了」，他嚴謹了一下措辭。為了讓他的「客戶」體驗感足夠好，周先生羅列出了整整6個形象改造項目：腋下管理、化妝、穿搭、香水、談吐和髮型。他也把這些標準發在自己的主頁上，請求各位網絡軍師們看圖指導。

大多數男生雖沒有周先生如此全面，但他們普遍會提前做好洗澡、更衣和噴香水三件套，來保證擁抱時的良好體驗。在「工作總結」中，周先生寫到：

拼好抱的事前準備工作很繁瑣，我也充分理解了女生臨近約會被鴿（爽約）為什麼會生氣。

女生們也有非常明確的標準。一位女生在社交平台羅列出了清晰的抱友篩選流程：先看身材照，然後看臉，最後再問身高、體重和年齡。與此同時，通過對方發言的禮貌程度，回覆提問的耐心程度，推動進度的主動程度等等評判自己對這個男生的初始好感度。其中，不打聽女生的個人隱私和主動展示自己真實情況則是加分項。尋求抱友的女性們認為，在正式約定的前期交流非常重要。這個步驟不僅可以高效篩出最心儀的男生，還可以通過對方在網絡上的狀態初判友好程度和參與初心，從而避免把自己置於危險的處境中。為了讓擁抱更加安全，她們也傾向於在地鐵口、購物街等人流量大的地方擁抱。

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隨着時間的推移和成功次數的增加，拼好抱這一行為已經發展出了一套被大眾默認的標準化流程。而實際上，在多年前，擁抱行為的模式就已經被規範過了。在2015年，Adam Lippin和Madelon Guinazzo創建專業的擁抱組織Cuddlist。在他們的網站，你可以尋找距離最近的組織人員。或者在參與專業化的培訓後，成為一名為他人提供擁抱的「擁抱者」。只不過，現在人們的時間寶貴。多數人認為，為擁抱進行培訓實在是浪費時間。而拼好抱所需要的時間和精力，正好可以卡在人們樂意付出的範圍之內。

讓人注意到的一點是，和與初始的擁抱運動中「無償為陌生人提供溫暖」這一性質有些相左的是，拼好抱的行為在最開始就存在着明確的收費行為。從最初的50元5分鐘，到現在的20至30元15分鐘，拼好抱始終存在着足夠低卻固定的金錢成本。也正因如此，再加上人們通常會尋找異性抱友，拼好抱很容易讓人聯想到一些色情交易。甚至有人會直接把它和「擦邊性行為」「睡素覺」畫等號。

而實際上，付費反而是一種防止事態向色情方向發展的保險方式。周先生目前總計收入1758元。他堅稱，自己並不是想通過這一形式賺錢。更重要的是，這是一種「防沉迷系統」。他認為，這種明確的交易形式可以分離抱友關係和自己的真實社交，並用交易的形式阻斷關係的進一步發展。也有女生表示，自己自願交錢的原因是有些害怕會發生擁抱以外的越界行為，而付費行為會讓她更有安全感。一些女生也會通過這種形式為自己壯膽：

畢竟花了錢的，姐就要抱得開心！

報團取暖

雖然年輕人發明拼好抱對於一些人來說有些抽象，但它的出自有其道理。作為數字時代的原住民，Z世代紮根於網絡。他們也被公認為「最孤獨的一代」。Cigna之前的研究表明，將近80%的Z世代表示自己經常會感覺孤立無援。在壓力和孤獨的雙層作用下，參與拼好抱的陌生人們有着一個強烈的共識：他們需要被堅定的認可。

但「買來」的擁抱，固然是有風險的。從字面上看，和一個陌生男性單獨見面，對於任何一個女性都是不安全的。一位男性也表示，他不建議長期缺失戀愛關係或者母單的女生參與拼好抱。因為他發現，這類女性從身體反應和心理上都對擁抱的反應更大。而在這種情況下，沒有或少有戀愛經驗的女生更容易「上頭」，甚至有可能無法理性思考，從而同意男方的一些越界行為。

除了人身會遭受的風險外，有的人在擁抱後會產生強烈的「戒斷反應」，在情感上也容易被反噬。原因是，擁抱在傳統的親密關係中，屬於自然發展的後期行為。而拼好抱通過交易的形式，將女性們預期的情感和肢體需求提前透支。越過了互相了解、熟知，又大步跳過了互相信任、成為朋友、戀愛等階段。缺失地基的擁抱，好像不能完全化解人們內心的磐石。

即便有金錢作為心理的安全線，但這並不能完全安頓好所有人的心態，有時還會讓人陷入更復雜的情緒漩渦之中。十日在嘗試過拼好抱服務後，總會想起那個傍晚。那時她把頭靠在對方的胸膛上，耳邊是心跳聲。黑夜覆蓋着兩人，她感到無比安全。然後，她就有了和那個男生每天聊天的衝動。對話從原生家庭出發，深入到人生規劃。她感受到了一種遲來的靈魂共振，也預見到了由於人生觀不同，而終將造成的分別。她不知道該如何面對這種微妙的情緒。

挺不好說的……我們究竟算怎樣一種關係呢？ 十日

（文中提到的人物均為化名）

【本文獲「那個NG」授權轉載，微信公眾號：huxiu4youth。】