特朗普被診慢性靜脈功能不全　70歲以上常見｜新聞背後

美國白宮7月17日證實總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）患有「慢性靜脈功能不全」（chronic venous insufficiency, CVI）疾病，其他檢查結果均在正常範圍內，心臟結構與功能正常。這份由總統醫生巴巴貝拉（Sean Barbabella）提出的報告，將CVI形容是70歲以上人士常見疾病，這種病對生活有何影響？要如何治療？



慢性靜脈功能不全是指靜脈血管瓣膜功能異常而引起的併發症等疾病，一般而言，靜脈需要將動脈泵出心臟的血液輸送回去，而血管瓣膜功能異常讓靜脈無法完成工作。

2025年3月29日，美國佛羅里達州，圖為特朗普與芬蘭總統斯圖布在海湖莊園打高爾夫球。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

《時代》雜誌引述西達賽奈（Cedars-Sinai）醫院的血管外科醫生兼主任及Smidt Heart Institute副主任Ali Azizzadeh指，CVI病人的血液在回流不暢時，血液就會淤積在腿部通常會導致腳踝和腳部出現明顯的腫脹，通常不會影響病人預期壽命，只會為他們日常生活帶來困擾，例如腿部腫脹、疼痛不適等。

美國德州大學休斯敦醫學中心（McGovern Medical School at UTHealth Houston）的心臟病學教授希堅斯（John Higgins）解釋，因靜脈功能隨年齡增長而削弱，所以這疾病在中老年人身上較為常見。

圖為2023年5月2日：特朗普在蘇格蘭坦貝利（Turnberry）的高爾夫球場打球。（Getty Images）

他指女性受自身的雌激素等影響較男性更容易得這種病，而超重或肥胖以及舊有病史，甚至長時間站立也令人有得病風險，因「站立會令靜脈較坐或躺承受更大壓力」，認為特朗普擔任總統一職，「是一個經常需要站立的人」。

特朗普在今年4月的體檢報告中有測量體重，他當時體重101公斤，體質量指數（BMI，Body Mass Index）約為28.0，被診「中度肥胖」，不過目前未知特朗普的病情是否與他的體重有關。

如何治療？

儘管有醫生認為CVI不會對病人的日常生活造成太大困擾，但倘若不及時治療，通常就會逐漸惡化，嚴重還會導致事關形成血栓的長期併發症，例如血栓後綜合症（postphlebitic syndrome）和靜脈性潰瘍（venous ulcers）。Azizzadeh就補充，病人在保守治療無進展後的疾病晚期可通過手術介入，並且效果良好。

CVI可通過藥物治療控制病情，但無法徹底治癒，克利夫蘭診所（ The Cleveland Clinic）指出，治療方法還包括物理治療，例如穿壓力襪、抬高雙腿以及維持健康體重。

據美國國立衛生研究院（NIH）估計，美國約有10%至35%的成年人患有靜脈潰瘍，其中 4% 的 65 歲或以上成年人患有靜脈潰瘍。